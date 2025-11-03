Unicaja: Tyson Pérez, seguridad en terrenos de incertidumbre

Este Unicaja 2025/26, aún dando sus primeros pasos y con la sombra de la lesión de peroné de David Kravish, tiene numerosos puntos de análisis: los cuatro fichajes, el paso adelante que deben dar Olek Balcerowski y Killian Tillie o los veteranos, pero lo cierto es que hay un nombre que escapa de cualquier foco y que lleva un mes deslumbrando en la plantilla cajista: Tyson Pérez.

Con las salidas de Dylan Osetkowski y, especialmente, de Melvin Ejim -por el nivel físico- en el puesto del ‘4’, el hispano-dominicano estaba llamado a dar un paso adelante para liderar el juego interior. Pues su segunda temporada en el Unicaja está continuando ese camino ascendente que ya llevaba su carrera antes de recalar en Málaga y que ahora le ha hecho un hueco imprescindible en el plantel de Ibon Navarro.

Un inicio exponencial

Tyson Pérez está protagonizando un inicio de curso que mejora con suficiencia a todo lo demostrado en el anterior. El último ejemplo es el partido que firmó ante el Bàsquet Girona: 18 puntos (2/4 en tiros libres, 2/5 en tiros de 2 y 4/4 en triples, tres de ellos en el último y decisivo cuarto), siete rebotes, un rendimiento de +16 en pista y 22 de valoración en 21:41 minutos. Registros asiduos que no dejan de demostrar la progresión del ala-pívot.

A estas alturas, juega más minutos que el año pasado (1377:44-190:55), anota muchos más puntos (67-104), ha mejorado su volumen de triples anotados (4-8), sigue mejorando sus números en el rebote cuando ya parecía difícil hacerlo (53-64) y ha dado un salto exponencial en la valoración de su juego (110-149). El impacto, como no podía ser de otra manera, ha sido el de convertirse en una pieza de mucho prestigio para Ibon Navarro. Buena señal es la celebración entre ambos de uno de los triples desde la esquina más cercana al banquillo cajista.

Este curso, solo se ha quedado fuera de los 12 elegidos en una ocasión por un virus. Fue en la semifinal de la Supercopa Endesa contra el Valencia Basket. A partir de ahí, en un momento en el que la plantilla aún busca definir sus certezas y sus nuevos pilares, Tyson está siendo uno de los jugadores más estables, garante de nivel competitivo en cualquier competición y ante cualquier rival. Ahora ha promediado 11.6 puntos, 8.2 rebotes y 18.8 de valoración en los últimos cinco encuentros, con rivales como el Barça o La Laguna Tenerife, cuando llegó a Los Guindos con la regularidad como requisito.

El ala-pívot firmó un 4/4 desde el triple. / Gregorio Marrero

También al ‘5’

Por si fuera poco, la mejora del ala-pívot va mucho más allá de los números. Son las sensaciones y el dominio baloncestístico que transmite ahora a sus 29 años. Dejando a un lado su espectacularidad física, Tyson Pérez ha ganado en la media distancia, en el tiro a tablero, en el juego en el poste bajo, en sus porcentajes desde cualquier zona de la pista...

Llegó de la mano de Ibon Navarro, a quien ya conocía de su etapa en el MoraBanc Andorra, con fundamentos para jugar como ‘3’ y como ‘4’, aunque su papel se ha centrado mayoritariamente como cajista en el juego interior. Pues ahora, la lesión de David Kravish y un mercado muy complejo para encontrarle sustituto inminente, han hecho que Tyson Pérez pueda convertirse en un recurso puntual para tener un desempeño en el ‘5’, acompañando a Emir Sulejmanovic -que venía con lesión de tobillo en la BCL- y al joven Arturas Butajevas.

Seguridad en la incertidumbre

En definitiva, el hispano-dominicano es una de esas certezas a las que se agarra el Unicaja en estos momentos de incertidumbre, mientras muchos jugadores empiezan a dar un paso adelante y a la espera de que otros lo hagan. Por el momento, el 3-2 en la Liga Endesa, de camino hacia la Copa del Rey, y el inmaculado 3-0 en la fase de grupos en la Basketball Champions League ayudan a ir creciendo por momentos. Tyson Pérez es una de esas figuras que garantizan la competitividad del Unicaja en cualquier circunstancia y que confirma que es una pieza segura en momentos de incertidumbre.