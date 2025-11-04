El calendario le da un respiro al Unicaja en la búsqueda del sustituto de Kravish

Juanma Rodríguez e Ibon Navarro siguen inmersos en la terrible odisea que es encontrar, ahora mismo, un pívot que venga a sustituir a David Kravish después de su importante lesión de peroné. Juega a favor tener libre la plaza de extracomunitario, no así toda la competencia que hay con varios equipos Euroliga con más músculo en la búsqueda, pero lo cierto es que el calendario le da ahora un respiro al Unicaja para no precipitarse en el mercado.

El equipo cajista perdió al estadounidense de pasaporte búlgaro el pasado 25 de octubre, en el partido contra La Laguna Tenerife, ya al día siguiente pasó por el quirófano y la situación sigue siendo la misma. Llegan ofrecimientos al club, pero lo reconoció el técnico vitoriano hace menos de una semana: «Ficharemos al mejor jugador que podamos, tenga las características que tenga. Cuando venga, veremos cómo encajarlo, no vamos a poder elegir».

Calendario aliviado y 'menos' exigente

La buena noticia que se le presenta al Unicaja es que, dentro de todas estas circunstancias, el calendario le da un respiro. Después de enlazar Gran Canaria, Barça y Tenerife, el nivel de exigencia baja un peldaño con equipos que no tienen la ‘obligación’ de estar en play off. Esta pasada semana, el equipo ya saldó con victorias los enfrentamientos contra el Filou Oostende en Europa (102-80) y el Bàsquet Girona en ACB (95-71).

El equipo afronta ahora tres partidos consecutivos lejos del Carpena: MoraBanc Andorra de Joan Plaza -penúltimo clasificado en Liga Endesa-, Mersin Sports Club turco y Casademont Zaragoza. El BAXI Manresa visitará Málaga el 22 de noviembre y, a partir de ahí, aparece la primera ventana FIBA de cara a la clasificación para el Mundial 2027. No habrá partido cajista hasta el 6 de diciembre.

Es decir, Ibon Navarro y los suyos afrontan cuatro partidos entre ACB y Basketball Champions League en cuestión de un mes. O lo que es lo mismo, el calendario le concede un pequeño respiro al Unicaja en la búsqueda del pívot sustituto de Kravish porque pequeños reajustes en la plantilla y la ayuda de la cantera, especialmente de Arturas Butajevas, pueden aliviar esa urgencia de fichar cuanto antes por necesidad.

Sulejmanovic y Butajevas

Emir Sulejmanovic, volviendo tras lesión, demostró ante el Bàsquet Girona que está más que capacitado para cumplir con creces en ese rol de ‘5’ suplente. Lo ha hecho durante toda su carrera. La idea de su llegada a Málaga no era que lo ejerciera con tanta asiduidad, aunque las circunstancias han obligado al bosnio a dejar a un lado ese puesto de ‘4’. Da lugar a un quinteto más pequeño, pero mucho más móvil e intercambiable con otros jugadores interiores.

Butajevas machaca el aro del Carpena ante el Oostende en la BCL. / Álex Zea

También ha emergido la figura de Butajevas dentro de la dinámica del primer equipo. Ibon Navarro confesó que lo había recuperado días antes de la lesión de Kravish y debutó ante el Oostende con la camiseta verde y morada. Dejó huella con seis puntos y cuatro rebotes en 08:55 minutos, corriendo bien la pista y transmitiendo buenas sensaciones. Puede ser importante en Europa si el equipo solventa rápido la primera plaza.

Diciembre sube el nivel

Ese es el panorama que se encuentra el Unicaja en noviembre y con el que puede más o menos lidiar esa espera por el pívot. El mes de diciembre sí recomienda tener a ese jugador porque la Liga Endesa sube su nivel de forma exponencial. Además de los dos últimos encuentros de la fase de grupos continental, dos visitas al Hiopos Lleida de Melvin Ejim y al Real Madrid de Sergio Scariolo, además de recibir al Recoletas Salud San Pablo Burgos, al Baskonia y al Joventut son los cinco compromisos que tendrá el equipo antes de cerrar el 2025. Fundamentales todos ellos de cara a la clasificación a la Copa del Rey de Valencia.

Para entonces, mejor tener hechos los deberes en la búsqueda del pívot. No va a ser fácil porque la demanda es ampliamente superior a la oferta y tampoco el Unicaja se encuentra en un contexto de superioridad, pero lo necesitarán Ibon Navarro y la plantilla para cumplir con los objetivos más inmediatos.