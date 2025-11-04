Saint-Supéry debuta con victoria y protagonismo en la NCAA

Después de algunos encuentros de exhibición, esta madrugada puso en marcha oficialmente la temporada 2025/26 de la NCAA, el baloncesto universitario de Estados Unidos, con la participación de hasta 30 jugadores españoles. Algunos de ellos muy sonados en la cantera del Unicaja como Mario Saint-Supéry y Guille del Pino, a la espera de que Álvaro Folgueiras arranque esta madrugada del martes al miércoles, y con incidencias dispares en las victorias de sus equipos.

Mario Saint-Supéry

El base malagueño salió desde el banquillo y cerró su primera noche oficial con la victoria de Gonzaga sobre Texas Southern (98-43). Saint-Supéry aportó ocho puntos (3/4 en tiros libres, 1/5 en tiros de 2 y 1/3 en triples), dos rebotes, tres asistencias, un robo y una recuperación en 19 minutos. Noche amarga en el tiro, pero muy en la línea de sus compañeros en cuanto al minutaje. Puede ser importante y tener galones para su equipo si consigue ser más constante en el lanzamiento.

Mario Saint-Supéry firmó ocho puntos en su debut en la NCAA. / Gonzaga

Además, el de Rincón de la Victoria fue uno de los protagonistas en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Es muy emocionante estar aquí. Sí, es diferente a Europa, pero me están ayudando a adaptarme lo más rápido posible y me lo están haciendo muy fácil. Estoy muy agradecido", reconoció ante los medios estadounidenses.

Guille del Pino

Algo más complicado fue el debut de Guille del Pino en la victoria de Maryland sobre Coppin St. (61-83). El cordobés y excanterano del Unicaja, que viene de ser este verano el gran héroe del Europeo sub-18, apenas pudo disputar 13 minutos en los que solo cosechó un rebote, dio una asistencia y perdió dos balones, ni siquiera lanzó a canasta. Es una buena prueba de la dura competencia que tiene por delante, aunque empezó como titular con su equipo. De la hornada española es de los más jóvenes en cruzar el charco y necesitará tiempo para adaptarse.

Álvaro Folgueiras

El otro gran malagueño del universo NCAA debutará esta madrugada, del martes al miércoles. Álvaro Folgueiras se enfrenta a su cuarto año en Estados Unidos, el tercero en el baloncesto universitario y el primero en la Big 10. Después de dos temporadas en Robert Morris, con un último año excelso a nivel individual y que les sirvió para estrenarse en el March Madness, Iowa le abre las puertas de un nuevo escenario mediático donde recibirá muchos más focos sobre su figura.

Al menos, lo hace en un contexto ciertamente favorable en el que 12 de los 14 jugadores de Iowa debutarán en el equipo, que también estrena a Ben McCollum como entrenador. Ahora, el jugador formado por el CB El Palo y el Unicaja da el salto al puesto de ala-pívot -jugó como pívot en Robert Morris- y es ahí donde deberá ganarse desde esta madrugada los minutos contra su exequipo Robert Morris como primera piedra de toque.