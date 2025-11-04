Exjugador
Tyson Carter recibe el alta hospitalaria y seguirá con su recuperación en casa
"Se le realizarán más pruebas preventivas para determinar la causa definitiva de la lesión", anunció el Estrella Roja después de la embolia pulmonar bilateral que sufre el exjugador del Unicaja
El Estrella Roja ha emitido este martes muy buenas noticias acerca del estado de salud de Tyson Carter. El exjugador del Unicaja, ahora en las filas del conjunto serbio, recibió ayer el alta después de su ingreso hace tres semanas por una embolia pulmonar bilateral que le ha tenido desde entonces en el hospital.
"Se encuentra bien tras tres semanas de hospitalización y continúa su recuperación en casa. Mientras tanto, se le realizarán más pruebas preventivas para determinar la causa definitiva de la lesión. La rehabilitación de Tyson Carter comienza el martes y el club informará puntualmente al público sobre el progreso y la evolución de su recuperación", anunció el Estrella Roja en sus redes sociales.
Recuperación larga
"Nos sentimos orgullosos de él por la forma en que afrontó su grave enfermedad y por su comportamiento durante su larga estancia en el hospital. Agradecemos también a todo el personal del Centro Clínico de Serbia, que respondió con prontitud e hizo todo lo posible para que el jugador recibiera la mejor atención", añade el comunicado.
No obstante, el excajista ahora comienza un largo y lento proceso de recuperación, incluso antes de volver a la pista de baloncesto. Primero, tal y como anuncia el propio club, Carter se enfrenta a numerosas pruebas que puedan determinar las causas de esa embolia pulmonar bilateral. Primero se sospechó con el Covid-19, pero los posteriores exámenes médicos lo descartaron.
Apoyo desde Málaga
Mientras tanto, el cariño que le han brindado tanto el Unicaja como su afición ha sido sublime. Por ejemplo, David Kravish, que volvía al Carpena este sábado tras su operación de peroné, vistió la camiseta en apoyo a su excompañero estadounidense. El club de Los Guindos también le envió un ramo de flores, el contacto con el vestuario ha sido absoluto e incluso acudió a visitarle Bozidar Maljkovic, embajador cajista y exentrenador verde y morado.
Ahora, al fin, Tyson Carter podrá regresar a casa, cerca de los suyos, y seguir desde ahí una recuperación que no le devolverá a una cancha hasta dentro de mucho tiempo.
