Badalona apuesta por la Final Four 2026 de la BCL, competición de la que el Unicaja es campeón

La organización de la Final Four de la BCL siempre genera mucho ruido. La FIBA a veces se decanta por una ciudad neutral (Belgrado 2024) o apuesta por esperar hasta el último momento para darle la organización del evento a uno de los cuatro equipos que se clasifican para luchar por el título europeo (Atenas 2025).

La Champions 2025/2026 no ha hecho nada más que echar a andar y ya hay una ciudad, Badalona, que se postula como máxima favorita a organizar la Final a Cuatro, que se celebrará el segundo fin de semana del próximo mes de mayo. El Ayuntamiento de la localidad catalana aprobó en el pleno de este pasado lunes una partida de 900.000 euros para organizar la Final Four de esta temporada 2025-26.

Negociación abierta Badalona-FIBA

El consistorio del municipio catalán hace meses que negocia con la FIBA para la organización de dicho evento, y aprobó ya la partida de casi un millón de euros pese aún no haber cerrado el acuerdo para dejar la cuantía económica reservada. Hay que recordar que la localidad catalana siempre está muy vinculada al baloncesto y fue sede en 2023 de la Copa del Rey que ganó el Unicaja, en el que fue el primer título de los 7 que ha ganado el club de Los Guindos desde la llegada a su banquillo de Ibon Navarro.

Xavier García Albiol, alcalde de la ciudad, hace meses que está en contacto con la FIBA Europa y su presidente, Jorge Garbajosa, para tratar que la final a cuatro de la BCL vuelva esta temporada a territorio español, tras la edición de Málaga 2023, en la que se coronó campeón de Europa el Telekom Bonn.

Esprint final

Precisamente, Garbajosa ya estuvo en Badalona en el estreno del Joventut esta temporada en la Liga de Campeones, y el alcalde de Badalona tiene previsto viajar próximamente a Suiza para cerrar la organización del evento, según explicaron fuentes del consistorio a EFE.

Si se cierra la operación entre el Ayuntamiento de Badalona y la FIBA, la final a cuatro de la Liga de Campeones volvería a España por cuarta vez, tras las disputadas anteriormente en La Laguna (2017), Bilbao (2022) y Málaga (2023).