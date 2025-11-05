MoraBanc Andorra: un rival bajo mínimos

El Unicaja visita este sábado Andorra para medirse al MoraBanc de Joan Plaza, en la que será sexta jornada de la Liga Endesa. Los verdes, con tres victorias en la clasificación, buscarán en el Principado un triunfo más que les asiente en la zona alta de la clasificación y que acerque a los verde y morados a su objetivo de lograr lo antes posible la clasificación para la Copa del Rey de Valencia 2026.

Una victoria... y de milagro

Mientras el Unicaja ha alternado en este arranque de curso partidos mejores y partidos peores, el rival vive un momento muy delicado, penúltimo en la clasificación y con síntomas muy preocupantes para los que Joan Plaza, de momento, no encuentra soluciones. El MoraBanc suma una victoria en cinco jornadas. Un triunfo, por cierto, milagroso, que llegó después de una canasta de Rafa Freire, de campo a campo, sobre la bocina, contra el Girona. Ese triple inverosímil provocó una prórroga que acabó con el triunfo 115-113 de los andorranos. Una victoria casi "inexplicable" que les permite evitar un más sangrante 0-5 en la tabla.

Peor defensa

Las estadísticas globales del próximo rival cajista son tétricas. El MoraBanc Andorra es la peor defensa de la Liga, tras recibir 487 puntos en estas cinco primeras jornadas, lo que da una media de 97.6 puntos encajados por partido. Cuatro rivales les han endosado 95 o más puntos y solo el Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar se quedó por debajo de ese guarismo, con 81 puntos, en el duelo que los vascos ganaron 81-71 en su cancha, hace un par de jornadas.

El MoraBanc Andorra ha empezado la temporada con muchos problemas. / ACBPhoto

Peor average y más pérdidas

El problema del MoraBanc no es solo perder, es que ni siquiera ha competido en ninguno de esas 4 derrotas que ya suma en la tabla. De ahí que sea el equipo con peor average de toda la Liga Endesa, con un sangrante -88. Perdió por 31 con el UCAM Murcia, por 32 con La Laguna Tenerife, por 10 con el Surne Bilbao Basket y por 17 frente al Dreamland Gran Canaria.

Además, también lidera negativamente la estadística de balones perdidos. El MoraBanc Andorra es un equipo con muchos problemas para cuidar el balón. Casi 17 balones de media perdidos por partido acumula en este arranque liguero (16.6).

Es obvio que Joan Plaza y su equipo tienen muchos problemas. Y es que por encima de los resultados y las estadísticas de defensa, pérdida de balones o average, lo cierto es que la imagen que ha dado el equipo ha sido muy pobre. El MoraBanc Andorra ha sido incapaz de hacer más de 10 minutos seguidos buenos en todo el curso. Hasta la tercera jornada no ganó por primera vez el marcador parcial de un cuarto y su balance antes de enfrentarse al Unicaja es de 21 cuartos jugados esta temporada (por esa prórroga ante el Girona) con solo 6 ganados y ¡15 perdidos!

Oportunidad

En la Liga Endesa nunca hay un partido fácil. Y menos, a domicilio. Pero parece claro que para el Unicaja se presenta este fin de semana una oportunidad de oro para sumar un triunfo más liguero. Ibon Navarro conoce muy bien lo que sus jugadores se van a encontrar en la que fue su casa antes de fichar por el cuadro cajista. Desde que Navarro está en Málaga, el Unicaja ha jugado dos veces en el Principado y ha ganado las dos ocasiones.

Buenos precedentes

La temporada 2023/2024, el Unicaja venció 81-87 al cuadro entonces entrenado por Natxo Lezcano. Dylan Osetkowski y Tyler Kalinoski, ambos con 18 puntos, fueron los máximos anotadores del cuadro verde y morado en aquella ocasión.

La pasada temporada 2024/2025, el Unicaja volvió a ganar en el Principado al MoraBanc, todavía con el propio Lezcano en el banquillo, antes de que fuera destituido y llegara Plaza. En este caso, el marcador final fue 89-106. Aquel día fueron dos excajistas los mejores anotadores del equipo. Tyson Carter brilló con 25 puntos, mientras que Kameron Taylor aportó 12 más.