El Unicaja vuelve al trabajo pendiente de Djedovic... y del pívot

El Unicaja regresa este jueves al trabajo después de un día de descanso otorgado por Ibon Navarro a sus jugadores, algo habitual en las semanas en las que no hay partido europeo intersemanal. El equipo vuelve a entrenarse con la mirada puesta en el estado de salud de Nihad Djedovic. El jugador bosnio sufrió una lesión en el aductor de su pierna izquierda tras el partido liguero contra el Barça en el Martín Carpena y, desde entonces, ha estado apartado del equipo.

Tres partidos de baja

Djedovic se perdió la visita ACB del Unicaja a La Laguna y también los últimos dos choques en casa ante el Filou Oostende belga, de la Basketball Champions League, y frente al Bàsquet Girona, de la jornada 5 de la Liga Endesa.

La evolución de su dolencia muscular ha ido a mejor en los últimos días. Si fuera por «Djedo», habría jugado ya el pasado fin de semana contra los gerundenses, pero han sido los médicos y los fisios los que lo han frenado en busca de que la recuperación sea total y no haya ningún riesgo de recaída.

Habrá que ver si puede entrenar este jueves al mismo ritmo que sus compañeros y ya es uno más en la convocatoria de «12» para el partido de este sábado a las 21 horas en la pista del MoraBanc Andorra. El hecho de no estar descartado ya es una buena noticia.

Fichaje

El que ya es seguro que no jugará en el Principado este fin de semana es el sustituto del lesionado David Kravish. El club sigue buscando en el mercado un pívot de garantías para reforzar el juego interior del equipo verde y morado, tras la lesión del jugador de pasaporte búlgaro, hace un par de semanas, en la pista de la Laguna Tenerife.

De momento, no hay novedad oficial en este sentido. Las opciones que cuadran deportivamente, no se ajustan a lo económico. Los que cuadran en lo económico no convencen en lo deportivo. Y los que convencen en lo deportivo y en lo económico, generan dudas en lo extradeportivo.

Toca esperar y tener paciencia. Es importante no fallar en un fichaje, que, salvo sorpresa, será por toda la temporada, independientemente de los meses que definitivamente esté de baja Kravish.