Designaciones arbitrales
¿Quiénes son los árbitros para el MoraBanc Andorra-Unicaja de la jornada 6 de la Liga Endesa?
Los de Ibon Navarro visitan el Principado de Andorra este sábado, a partir de las 21 horas
La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 6 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando en el Principado al MoraBanc Andorra de Joan Plaza, que es penúltimo de la clasificación, con un balance de un triunfo y cuatro derrotas, en lo que va de Fase Regular.
El partido de la jornada 6 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 21 horas en Andorra la Vella y será dirigido por Benjamín Jiménez, Sergio Manuel y Andrés Fernández.
Jornada 6 Liga Endesa
El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:
UCAM MURCIA - BAXI MANRESA
Sábado, 08/11/2025 18:00 h.
Carlos Cortés - Juan de Dios Oyón - David Sánchez Benito
RÍO BREOGÁN - DREAMLAND GRAN CANARIA
Sábado, 08/11/2025 19:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz
LA LAGUNA TENERIFE - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Sábado, 08/11/2025 19:00 h. (Horario Insular)
Fernando Calatrava - Javier Torres - Cristóbal Sánchez Cutillas
HIOPOS LLEIDA - BASKONIA
Domingo, 09/11/2025 12:00 h.
Antonio Conde - Jorge Martínez - Ariadna Chueca
BÀSQUET GIRONA - BARÇA
Domingo, 09/11/2025 12:15 h.
Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Esperanza Mendoza
COVIRAN GRANADA - VALENCIA BASKET
Domingo, 09/11/2025 17:00 h.
Rafael Serrano - Francisco Araña - Guillermo Ríos
SURNE BILBAO BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA
Domingo, 09/11/2025 18:00 h.
Óscar Perea - Luis Miguel Castillo - Alberto Baena
JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID
Domingo, 09/11/2025 19:00 h.
Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Igor Esteve
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un edificio de viviendas abandonado tras casi 20 años sin terminar
- Neurocirujanos de Málaga extirpan un tumor cerebral a un joven de 25 años mientras estaba despierto y cantaba
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Málaga suma un nuevo hotel de 5 estrellas en la plaza de la Merced
- Una segunda escultura pública en el paseo marítimo de Picasso
- Málaga avanza en la recuperación del campo de tiro olímpico de Los Montes
- El centro comercial McArthurGlen de Málaga suma cinco nuevas tiendas: de las gorras de New Era a la joyería Aristocrazy