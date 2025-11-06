¿Quiénes son los árbitros para el MoraBanc Andorra-Unicaja de la jornada 6 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 6 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando en el Principado al MoraBanc Andorra de Joan Plaza, que es penúltimo de la clasificación, con un balance de un triunfo y cuatro derrotas, en lo que va de Fase Regular.

El partido de la jornada 6 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 21 horas en Andorra la Vella y será dirigido por Benjamín Jiménez, Sergio Manuel y Andrés Fernández.

Jornada 6 Liga Endesa

El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:

UCAM MURCIA - BAXI MANRESA

Sábado, 08/11/2025 18:00 h.

Carlos Cortés - Juan de Dios Oyón - David Sánchez Benito

RÍO BREOGÁN - DREAMLAND GRAN CANARIA

Sábado, 08/11/2025 19:00 h.

Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz

LA LAGUNA TENERIFE - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS

Sábado, 08/11/2025 19:00 h. (Horario Insular)

Fernando Calatrava - Javier Torres - Cristóbal Sánchez Cutillas

HIOPOS LLEIDA - BASKONIA

Domingo, 09/11/2025 12:00 h.

Antonio Conde - Jorge Martínez - Ariadna Chueca

BÀSQUET GIRONA - BARÇA

Domingo, 09/11/2025 12:15 h.

Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Esperanza Mendoza

COVIRAN GRANADA - VALENCIA BASKET

Domingo, 09/11/2025 17:00 h.

Rafael Serrano - Francisco Araña - Guillermo Ríos

SURNE BILBAO BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA

Domingo, 09/11/2025 18:00 h.

Óscar Perea - Luis Miguel Castillo - Alberto Baena

JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID

Domingo, 09/11/2025 19:00 h.

Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Igor Esteve