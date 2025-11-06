Liga Endesa
Horario y dónde ver por televisión el MoraBanc Andorra-Unicaja, jornada 6 de la Liga Endesa
Los de Ibon Navarro visitan este sábado al equipo de Joan Plaza, penúltimo de la clasificación, con solo una victoria y muchos problemas en su baloncesto
El Unicaja juega este fin de semana la sexta jornada de la Liga Endesa. Los verdes visitan este sábado, a las 21 horas, al MoraBanc Andorra de Joan Plaza. Un equipo, el del Principado, que atraviesa una evidente mala racha de resultados y de juego.
¿Djedovic?
La gran noticia en clave cajista podría ser la vuelta al equipo de Nihad Djedovic, que se ha perdido los tres últimos choques por lesión. Su participación dependerá de cómo evoluciona su recuperación de su lesión muscular. El que seguro que no estará en Andorra será el sustituto de David Kravish, ya que el club todavía no ha certificado su fichaje.
Horario del MoraBanc Andorra-Unicaja
El encuentro contra el equipo andorrano se jugará este sábado, a partir de las 21.00 horas, en el Pavelló Toni Martí. El partido corresponde a la sexta jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Joan Plaza se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.
