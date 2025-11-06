Liga Endesa
MoraBanc Andorra-Unicaja: Cruce de caminos de viejos conocidos en el Principado
Ibon Navarro y Tyson Pérez, ambos con pasado en el club andorrano, se enfrentan este sábado a un rival con cuatro excajistas en sus filas: Joan Plaza, Paco Vázquez, Rafa Freire y Rubén Guerrero
El Morabanc Andorra-Unicaja, que se disputa este sábado, a partir de las 21 horas, unirá en la cancha del Pavelló Toni Martí a muchos protagonistas con pasado en el equipo de enfrente. Pocas veces hay tantos "ex" en un partido de la Liga Endesa como ocurrirá este fin de semana en el Principado cuando hasta seis protagonistas se reencontrarán con su pasado.
Ibon Navarro y Tyson Pérez regresen a la que un día fue su casa y allí se encontrarán a Joan Plaza, Paco Vázquez, Rafa Freire y Rubén Guerrero, que fueron entrenador y jugadores cajistas hace ya algunas temporadas.
Ibon Navarro
En la expedición cajista que se desplaza este fin de semana a Andorra hay dos viajeros que saben muy bien lo que se van a encontrar en tierras andorranas. Ibon Navarro fue técnico del MoraBanc Andorra durante tres temporadas y media. Desde el verano de 2018 hasta enero de 2022, fecha en la que fue destituido. Un despido que aprovechó solo unos días después el Unicaja para fichar al técnico vasco como sustituto de Fotis Katsikaris. Ibon hizo un gran trabajo en el cuadro pirenaico y es un técnico siempre bien recibido por la afición del cuadro del Principado.
Tyson Pérez
Tyson Pérez también se reencontrará en Andorra con muchas caras conocidas. Hace solo dos temporadas, el hispano-dominicano defendió la camiseta del ahora rival cajista, cedido por el propio Unicaja. Fue en una segunda etapa ya que había sido jugador del equipo andorrano las campañas 2019/20220 y 2020/2021. Tyson también es un jugador querido por la afición andorrana.
Joan Plaza
Si el Unicaja llega al pavelló Toni Martí con dos viejos conocidos del club local, en el MoraBanc Andorra esperan cuatro excajistas. Destaca por encima de todos la figura en el banquillo del equipo del Principado de Joan Plaza. El entrenador catalán, campeón de la Eurocup 2017 con el equipo de Los Guindos en aquella inolvidable remontada en la finalísima contra el Valencia Basket, es el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del club malagueño, 325. Un ídolo para el Martín Carpena, como quedó claro el curso pasado cuando visitó Málaga con su actual equipo en el esprint final de la Fase Regular.
Paco Vázquez
También en el banquillo del actual MoraBanc Andorra se sienta como técnico ayudante Paco Vázquez, que fue jugador del Unicaja dos temporadas, a principio del presente siglo, con Bozidar Maljkovic como entrenador cajista. Vázquez, que ganó en 2001 la Copa Korac, acumula ya casi una década como técnico ayudante del MoraBanc, desde 2016, por lo que también fue asistente de Ibon Navarro en su etapa al frente del banquillo andorrano.
Rafa Freire
Rafa Freire, o Rafa Luz como se le conoce ahora, fue uno de esos canteranos del Unicaja que crecieron en las pistas de Los Guindos para convertirse en jugadores de primer nivel. Después de 2 años en el Unicaja júnior y otro en el Clínicas Rincón de la Liga LEB Oro, el de Sao Paolo estuvo en la primera plantilla verde y morada una parte de la temporada 2020/2011. Se le recuerda más en Málaga por su aportación en categorías inferiores que en el primer equipo, pero es otro de esos "viejos conocidos" que este sábado se medirán a su pasado.
Rubén Guerrero
Rubén Guerrero es el otro jugador andorrano que vistió de verde. Y además, hace relativamente poco tiempo. De hecho, se reencontrará este sábado con dos excompañeros, Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, con los que compartió equipo la temporada 2021/2022, la última de las 4 que el pívot marbellí estuvo en el cuadro costasoleño.
En definitiva, un partido con un evidente cruce de caminos entre dos rivales que viven trayectorias opuestas y que tienen objetivos diametralmente distintas en esta temporada liguera 2025/2026.
