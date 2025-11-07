Joan Plaza: "El Unicaja intentará que no reaccionemos"

Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, elogió los entrenamientos de su plantilla antes de recibir este sábado al Unicaja y aseguró que no ha jugado su equipo ningún partido como han completado dichas sesiones. El experimentado técnico barcelonés explicó que durante la semana han entrenado "bien". "Son buenos chicos y entrenan bien. Muchos de ellos de manera muy profesional y de manera individual. A nivel de profesionalismo no es el tema. Tenemos algún día más malo, pero en general la media de los entrenamientos es muy buena", aseguró.

Mejoría pendiente

"Los jugadores son conscientes que tenemos un punto de fragilidad que nos hace mucho daño. Cuando encajamos seis puntos seguidos parecen que sean 20 y nos cuesta regenerarnos y no lo tenemos que esconder. Ahora falta plasmarlo durante los partidos. ¿Cómo lo haces? No es ir al supermercado y pedir leche u otra cosa. Tiene que ir implícito en los jugadores y lo hemos hablado. Lo tenemos que resolver en la pista con más comunicación. Tenemos que ser conscientes que es nuestra realidad. Es verdad que está costando y además hemos tenido un calendario muy complicado. Queremos ser fuertes en casa y competir al máximo nivel por nosotros y por la afición", explicó.

Búsqueda de refuerzos

El presidente Gorka Aixàs y el director deportivo Francesc Solana confían ciegamente en Joan Plaza. Y lo reconoce el barcelonés. "Desde arriba no se me ha transmitido ninguna duda. Yo llevo muchos tiros dados y yo antes era mucho de 'pit i collons' (ponerle coraje). Las ganas y el deseo míos están intactos. Yo no castigaré a nadie porque el baloncesto ya no funciona así. Estoy muy tranquilo, pero triste por no haber ganado un partido más y por no haber dado nuestra cara más competitiva. Yo pongo el listón muy alto y está exigencia la tenemos", afirmó.

"No soy una persona que venda motos y no he sabido hacerlo nunca. No quiero generar frustración. Me hubiese gustado sacar algún partido más y este máximo aún no lo hemos conseguido sólo hemos hecho fragmentos y no es suficiente. Muchos jugadores que han llegado les está costando y la experiencia no se compra en ningún supermercado. Queremos ofrecer nuestra cara más competitiva y buscar que el partido se les haga largo y no tener fluctuaciones", declaró el entrenador del cuadro andorrano.

Cruce de caminos

Joan Plaza se enfrentará a uno de sus exequipos ACB y los elogia. "Llevan ya tres o cuatro años a un nivel excelso. Y los títulos nadie te los regala. El Unicaja es un equipo bien plantado y pese a las bajas se están reconstruyendo bien. Un buen entrenador y una afición espectacular. Ellos intentarán que no reaccionemos. Las pérdidas y la fragilidad ofensiva no nos ayudan y más contra ellos", dijo.

También dejó ir un mensaje a la afición que está bastante desencantada. "Cuando la bicicleta va de bajada todo va muy rápido y cuando es subida es más complicado. Nosotros somos los culpables y no podemos garantizar ganar todos los partidos. La gente tiene derecho a silbar", sentenció Joan Plaza