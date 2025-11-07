La NBA Europa anuncia sus 12 ciudades fijas, con Málaga y el Unicaja en busca de una de las 4 vacantes

La NBA Europa va cogiendo forma. La competición arrancará en 2027 con 16 equipos y ya se sabe qué 12 ciudades contarán con una franquicia fija en el nuevo megaproyecto del baloncesto continental. En su intervención en el Football Business Forum de la Universidad Bocconi de Milán, Giorgos Aivazoglou, director de la NBA para Europa y Oriente Medio, confirmó la lista de la docena de ciudades europeas que contarán con plazas permanentes.

Siete países con plazas fijas

Según informó el diario italiano Gazzetta dello Sports, Aivazoglou reiteró que el lanzamiento de la nueva liga está previsto para octubre de 2027 y que en ella habrá equipos de 7 países. En Italia, aclaró que Milán y Roma tendrán equipos en la NBA Europe, además de Londres y Manchester por el Reino Unido, París y Lyon por Francia, Madrid y Barcelona por España, Berlín y Múnich por Alemania, y uno de Atenas ¿AEK o Panathinaikos? por Grecia y otro de Estambul ¿Galatasaray? por Turquía.

Aivazoglou añadió, además, que las cuatro plazas adicionales se otorgarán al ganador de la Basketball Champions League (competición de la que el Unicaja es ahora bicampeón) y otras tres a otras tantas ligas nacionales de máximo nivel: «Esta es la parte más interesante, porque permite que todos tengan ambiciones». A pesar de no indicar qué tres países serán los que disfruten de estas tres plazas rotativas, la Liga Endesa parte con ventaja sobre cualquiera del resto del Viejo Continente.

La NBA Europa, cada día más cerca. / La Opinión

Las dos opciones de acceso para el Unicaja

El Unicaja mira de reojo todos estos movimientos sabiendo que está en el sitio indicado y en el momento justo. Pero también que está obligado estas próximas temporadas a seguir siendo un equipo muy competitivo y campeón para poder embarcarse como uno más en este proyecto que viene imparable desde el otro lado del charco.

Los verdes jugarán la NBA Europa si ganan el próximo curso 2026/2027 la Basketball Champions League, de la que ahora son ganadores por dos años consecutivos, tras sus triunfos en la Final Four de Belgrado 2024 y Atenas 2025. No cuenta lo que pase este presente curso 2025/2026, porque la plaza para la NBA Europa se pondrá en juego la próxima temporada.

La otra opción para el Unicaja de estar en la nueva competición del Viejo Continente será ganar la Liga Endesa 2026/2027 o terminarla tercero por detrás del Real Madrid y el Barça, que son los equipos que jugarán la NBA Europa, a falta de que ambos lo confirmen oficialmente. Hay que tener en cuenta que ni Valencia Basket ni Baskonia jugarán la NBA Europa porque han firmado un compromiso multianual con la Euroliga, por lo que no cuentan como rivales del Unicaja en la lucha por esa plaza en la nueva NBA Europa. Es decir, que si Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia acabaran entre los cuatro primeros, al Unicaja le valdría la quinta plaza para jugar la nueva competición. Todo esto, lógicamente, está todavía en estudio hasta que no se confirme que una de las plazas de las ligas nacionales es para la Liga Endesa. Algo que, por otro lado, nadie pone en duda.

Sinergias con la NBA

Entre los muchos rumores que rodean todas las conversaciones que la FIBA y la NBA llevan ya varios meses realizando está la opción de que la NBA Europa desarrolle proyectos competitivos con la gran competición estadounidense. No se descarta, por ejemplo, que algunos equipos europeos puedan jugar la Copa NBA y también se ha estudiado como una opción de trabajo que al final de la temporada se juegue una especie de Mundial de clubes entre los mejores equipos de la NBA y los mejores de la NBA Europa. "Quizás en el futuro, con una integración más orgánica, imagino un escenario con una competición como la 'NBA Cup' con cuatro equipos de la NBA y otros cuatro europeos. O quizá podamos crear una especie de competición mundial, como la que organizó la FIFA el verano pasado (Mundial de Clubes)", ha dicho en declaraciones recogidas por 'La Gazzetta dello Sport'. Lo importante es que el Unicaja aspira a ser parte de este nuevo estatus en el básket europeo.