Oportunidad para el Unicaja ante un MoraBanc plagado de dudas

El Unicaja, esta vez en horario «saturday night» (21h.), visita este fin de semana al MoraBanc Andorra, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Fase Regular de una Liga Endesa que avanza sin freno hacia ese corte copero que llegará en enero, cuando eche el cierre la primera vuelta.

A los verdes se les presenta una gran oportunidad en Andorra para sumar un triunfo más liguero. El MoraBanc atraviesa una situación muy complicada, con varios jugadores en el ojo del huracán y con la dirección deportiva del cuadro andorrano buscando en el mercado un escolta y un ala-pívot que refuercen al equipo y cambien la dinámica perdedora y poco competitiva que ha mostrado la plantilla pirenaica en este arranque de la competición.

Nihad Djedovic

Mientras, el Unicaja viajó este viernes con la plantilla al completo, a excepción del lesionado de larga duración David Kravish. Salvo cambio de planes, Nihad Djedovic podrá jugar, tras tres partidos fuera del equipo por una lesión muscular de la que el propio Ibon Navarro confirmó que ya se ha recuperado, en la rueda de prensa previa al partido.

Los de verde y morado llegan al Principado después de dos victorias seguidas y con intención de seguir creciendo como equipo. Es verdad que falta todavía el fichaje de ese pívot que sustituya a David Kravish, pero estos 40 minutos en Andorra deben servir para que el plantel de Ibon Navarro demuestre que la flecha va hacia arriba.

El partido contra el MoraBanc será una buena oportunidad para que Xavier Castañeda puede reencontrarse y demostrar que el Unicaja no se ha equivocado con su fichaje. El jugador de pasaporte bosnio necesita un par de buenos partidos seguidos para coger galones y cargarse de autoestima y este del MoraBanc puede ser, ojalá, el primero.

Duelo de banquillos

El duelo en los banquillos está servido. Ibon Navarro, el mejor entrenador en la historia del Unicaja, se ve las caras contra Joan Plaza, el técnico con más partidos en la historia del banquillo verde y morado. Un duelo de pizarras que será una de las claves del resultado final.

Otras claves pueden ser el dominio del rebote, el acierto de los tiradores cajistas, poder correr siempre que haya opción y mantener ese buen tono defensivo que le ha llevado al Unicaja a ser, tras las primeras cinco jornadas ligueras, la mejor defensa de toda la Liga Endesa.

Peligro andorrano desde el 6.75

El MoraBanc Andorra, dentro de sus malos números, se ha consolidado en este arranque de Liga Endesa en una verdadera amenaza desde el perímetro. De hecho, es el quinto equipo que más triples convierte de la competición (10,40 por partido), con el tercer mejor porcentaje de acierto (37,4%). También es bastante fiable desde la línea de personal, donde es el séptimo conjunto tanto en tiros libres anotados (20,2) como en su porcentaje de acierto (76,5%).

Estos números vienen corroborados por una plantilla con experiencia y muchas caras conocidas en la competición. Hasta seis fichajes han incorporado al equipo este pasado verano. Un curso más, cuenta con Shannon Evans como uno de sus motores. El base-escolta estadounidense promedia 9,8 puntos, 5,2 asistencias, 2,2 robos y 1,2 rebotes, capitalizando el juego andorrano, al que se suma en la dirección el excajista Rafa Luz (6 puntos, 3,6 asistencias, 1,6 rebotes) y Ferran Bassas (1,8 puntos, 1 asistencia).

En el perímetro, Stan Okoye (8,5 puntos, 5,5 rebotes, 2,3 asistencias) y Kyle Kuric (12 puntos, 2,2 rebotes, 2 asistencias) son los principales referentes de los locales, que añaden a la rotación al escolta Aaron Best (8 puntos, 3,2 rebotes, 1,2 asistencias, procedente del Prokom Trefl polaco) y a Chumi Ortega (2,6 puntos).

Por dentro, el juego interior está completamente remodelado con respecto al curso anterior, destacando Morris Udeze (10,8 puntos, 3,8 rebotes, procedente del Fukushima Firebonds japonés). Junto al pívot nigeriano completan la rotación Justin McKoy (5 puntos, 3,4 rebotes, ex del Hapoel Be’er Sheva israelí), Yves Pons (7,8 puntos, 3,6 rebotes, que llega del Bàsquet Girona), Artem Pustovyi (4,8 puntos, 2,8 rebotes, ex del Joventut de Badalona) y el también excajista Rubén Guerrero (4,8 puntos, 4 rebotes, del Coviran Granada).

Jornada 6

La cita es a las 21 horas (DAZN). Nunca es fácil ganar fuera de casa en la Liga Endesa. Seguro que el Unicaja deberá hacer un buen partido para poder asaltar el Principado. Pero la oportunidad la verdad es que parece propicia. Veremos...