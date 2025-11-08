El peor Unicaja de la temporada sale tocado de Andorra (98-74)

El peor Unicaja de la temporada. Sin energía, sin alma, sin rebote, sin defensa y sin nada de nada se llevó un repaso tan inesperado como merecido en su visita de este sábado al MoraBanc Andorra, penúltimo de la tabla hasta esta jornada, pero que pareció esta vez los Chicago Bulls de Jordan, Rodman y Pippen. ¿Mérito de ellos? Seguro ¿Demérito del Unicaja? También.

No hay manera de explicar el partido que perpetró el equipo en el Principado. No le salió absolutamente nada al equipo cajista. Llegó siempre tarde a cada balón dividido, mostró un lenguaje corporal incompatible con el deporte profesional y, claro, nunca dio impresión de poder pelear la victoria en una bombonera andorrana que ni en sus mejores sueños esperaba 40 minutos tan plácidos como estos.

Liderados por Okoye, con Pustovyi dueño y señor de los tableros y con Kuric y Evans metiendo desde fuera cuando el Unicaja quería apretar, el MoraBanc Andorra pasó por encima de un Unicaja en el que solo Chris Duarte y Webb III fueron algo de luz entre tanta niebla. Muy decepcionante el partido del equipo en una cancha en la que había que ganar.

Primera derrota sin Kravish

El tercer partido sin Kravish salió cruz. Seguro que con el pívot de pasaporte búlgaro también se habría perdido este sábado en Andorra. Y seguro que si estuviera ya el refuerzo en el róster, también. Pero es evidente que hay que fichar lo antes posible. No se puede tirar solo con Balcerowski y con la ayuda de Sulejmanovic o los minutos puntuales que juegue el canterano Butajevas. Es necesario encontrar ese "5" que coja rebotes, defienda bajo el aro, intimide y pueda ser un recurso más en ataque. El mercado está complicado, pero hay que tener confianza ciega en Juanma y en Ibon. Seguro que van a encontrar lo que llevan buscando sin éxito desde hace un par de semanas.

Mal desde el principio

El MoraBanc entró en el partido como un ciclón. Una declaración de intenciones de lo que estaba por venir. Muy intenso, rápido, vertical y con un acierto descomunal desde la línea de 3. Ni siquiera los mejores minutos de la temporada de Chris Duarte (9 puntos en 4 minutos) impidieron que el equipo de los Pirineos se fuera muy rápido 12 arriba, 24-12, con 5 de 6 desde el triple.

Ibon Navarro movió el banquillo. Pero el equipo cajista no encontró la forma de frenar a un Andorra imparable en ataque y al que le salió todo. El choque se fue al primer parón con un tan peligroso como inesperado 35-19, aunque todavía con mucho tiempo por delante para revertir la situación.

El equipo dio un paso adelante en defensa con el inicio del segundo cuarto. Djedovic regresó tras su lesión. Dos triples seguidos de Webb III y un contraataque culminado por el propio "Djedo" provocaron que Plaza parara el partido, con 37-29. Fue cuando más cerca estuvieron los de Los Guindos de su rival en lo que quedaba de noche.

Volvió Duarte a la pista. La tercera de Webb III, el mejor del equipo en esa fase del partido, hizo mucho daño. Okoye lo metió todo. Un 3 más adicional suyo colocó otra vez al Andorra con +14. El esprint final del primer tiempo no fue bueno para los intereses de los malagueños, que se fueron al descanso demasiado lejos, 57-41. ¡57 puntos! recibidos por la mejor defensa de la Liga Endesa...

Segundo tiempo

El Unicaja lo intentó otra vez en el tercer cuarto. Pero entre la falta de acierto y la falta de suerte, siguió muy lejos en el marcador. Y ahí terminó la oposición de los de verde y morado. Dos ataques seguidos sin siquiera tirar a canasta acabaron con cualquier atisbo de remontada. Ibon Navarro paró la sangría con 24 abajo, 75-51. Sin comentarios...

Todavía fue a peor. El +30, con 8 minutos todavía por delante, dolió a la vista y también al alma. Ese 86-56 se mejoró solo un poco cuando murió el partido, con el bocinazo final, 98-74. Partido para olvidar. Ni más ni menos.

De Andorra a Turquía y a Zaragoza

El Unicaja tiene una semana cargadita que al menos le permitirá no tener mucho margen para lamerse las heridas. El equipo juega el miércoles en Turquía la cuarta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. Un partido que puede ya convertir a los verdes virtualmente en campeones del grupo continental, con todavía dos jornadas más por disputarse. Después, sin mucho tiempo tampoco para recuperar, visita el próximo sábado al Casademont Zaragoza, en una nueva jornada de la Liga Endesa. Esperemos que ambos partidos sean con mejores sensaciones...