Ibon Navarro: "Yo era el único que esperaba una cosa así"

Ibon Navarro avisó en la rueda de prensa previa, tal y como recordó al final del partido, que esperaba "una cosa así". El técnico del Unicaja regresó a la que fue su casa y se llevó un duro revés después de dos partidos que había saldado con victorias de forma consecutiva. Está vez se llevó una contundente derrota en el Principado. "Felicito al MoraBanc porque ha hecho un partido lleno de energía, intensidad y acierto. Han dominado todas las facetas del juego relacionadas con la energía".

Mal partido del Unicaja en Andorra. / ACBPhotos / LMA

Clave el mal primer cuarto

La clave para Ibon Navarro fue el inicio del partido. "Era importante empezar bien para controlarles, pero hemos estado muy blandos todo el partido. El termómetro lo hemos puesto muy bajo en los primeros cinco minutos y hemos decidido intercambiar canastas con ellos siendo un error".

En el segundo cuarto hubo una cierta mejora cuando se acercaron a 10 puntos. "En los dos últimos minutos del segundo acto hemos jugado bastante mal y ellos han estado muy equilibrados consiguiendo una diferencia de 16 que ya no hemos vuelto a rebajar. Ha acabado siendo un varapalo". Sin embargo, quiso hacer una lectura positiva. "Ya hemos vivido experiencias como estas en el pasado y lo importante es como vamos a reaccionar", indicó antes de elogiar a su exequipo.

Elogios al MoraBanc Andorra

"Los equipos de Joan Plaza cuando hacen clic en defensa se convierte en grupos muy sólidos. Este equipo tenía antes de jugar contra nosotros un buen porcentaje de tres y el problema lo tenían en el poco acierto de tiros de dos. Esta vez ha cambiado gracias a su intensidad y energía. No hemos sido capaces de reaccionar en ningún momento y no hemos encontrado la manera de responder a está intensidad", sentenció Ibon Navarro.