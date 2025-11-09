Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 6

La jornada 6 de la Liga Endesa se cerró este domingo con resultados tan sorprendentes como el que sufrió el propio Unicaja el sábado en la pista del MoraBanc Andorra. En una muy mala noche, los de Ibon Navarro cedieron en el Principado 98-74 El Baskonia cayó 86-80 en Lleida. El Barça perdió 96-78 en Girona, derrota que le ha costado el puesto a Joan Peñarroya. Y el líder invicto, Valencia Basket, cayó 85-79 en su visita al colista Coviran Granada. Un fin de semana, en definitiva, que ha puesto patas arriba la tabla, pero en la que el equipo cajista aguanta entre los 8 primeros.

Líderes

Cuatro equipos están igualados en lo más alto de la clasificación, con un balance de 5-1 tras estas seis primeras fechas de la Fase Regular. Por average, el primero es el Valencia Basket, al que siguen La Laguna Tenerife (2º), UCAM Murcia (3º) y Real Madrid (4º). Es curioso que en solo 6 jornadas ya no haya ningún equipo invicto y haya tantos equipos con el mismo balance al frente de la Liga.

Unicaja, octavo

Tras los cuatro primeros, están igualados en la tabla con un triunfo menos (4-2) el Joventut (5º) y el sorprendente Hiopos Lleida de Melvin Ejim (6º). Ojo a los de Gerard Encuentra, que están jugando a gran nivel y que se han colocado en una situación muy ventajosa para poder colarse en la Copa del Rey de Valencia. Y si entra el equipo de Ejim será porque alguno de los "favoritos" tendrá que ver la cita del K.O por la tele.

Con 3-3 están el Dreamland Gran Canaria (7º) y el Unicaja (8º). El equipo de Ibon Navarro cierra la zona de play off y Copa por tener mejor average que Surne Bilbao y Baskonia, que también firman el mismo balance equilibrado de 3-3 en la tabla.

El Barça, en problemas

De los equipos que están fuera de la zona noble destaca por encima de todo ver al Barça en el puesto 11 con un balance de 2-4. Los culés tuvieron una derrota sangrante este domingo en el derbi catalán en Girona y ahora buscan un nuevo entrenador, después de despedir a Joan Peñarroya. Los culés están en una situación límite pensando en su presencia en la Copa del Rey de Valencia.

Descenso

En puestos de descenso se sitúan el San Pablo Burgos y el Coviran Granada, ambos con un balance de 1-5. Eso sí, los granadinos son este fin de semana uno de los equipos con la flecha para arriba después de su victoria merecida y contundente ante el Valencia Basket.