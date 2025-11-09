Unicaja: ¿Uno o dos fichajes?

La derrota del Unicaja este sábado en la pista del MoraBanc Andorra sorprendió tanto por el abultado marcador en contra (98-74), como por la imagen que ofreció el equipo cajista, superado en intensidad, en acierto y en ganas por un rival que era hasta esta jornada penúltimo de la clasificación y había mostrado muchas debilidades y pocas virtudes.

Lucha por la Copa

El traspié va a provocar que el Unicaja salga de las 8 primeras plazas de la clasificación por primera vez en la temporada. El balance de 3-3 todavía permite seguir en la lucha activa por un puesto para la próxima Copa del Rey de Valencia 2025, pero lo cierto es que el margen de error se va reduciendo y el equipo malagueño sigue sin mantener una línea constante de crecimiento.

Mercado abierto

El Unicaja no perdió este sábado en Andorra porque no estaba ya en la plantilla el sustituto de Kravish. Eso creo que no admite debate. Ni con Wembanyama a su máximo nivel habría ganado el Unicaja en la pista del Principado este sábado noche. Pero es evidente que hace falta que esa pieza que falta en el juego interior llegue lo antes posible para dar aire a Olek Balcerowski y para que Emir Sulejmanovic tenga más libertad para actuar como "4 y medio".

¿Castañeda?

Pero el fichaje que toda la "Marea Verde" espera para más pronto que tarde del jugador interior puede que no sea el único que haga el club en estas próximas horas/días. La paciencia con Xavier Castañeda está en su límite. Es verdad que hasta ahora ha habido mucho más ruido fuera del equipo que en el propio Unicaja sobre la situación del americano de pasaporte bosnio. Se le ha cuestionado mucho en el entorno, pero prácticamente nada dentro del propio Unicaja, conscientes de que lo suyo se podría solucionar con el paso de las semanas y los partidos.

Xavier Castañed, junto a Ibon Navarro. / Álex Zea

La verdad es que lo del combo llegado este verano desde la liga francesa empieza a ser insostenible. Juega sin ninguna confianza, su lenguaje corporal irradia sufrimiento para el que le está mirando, bota demasiado sin conseguir ningún tipo de ventaja y lanza a canasta cuando no tiene que hacerlo.

Al margen de todas estas afirmaciones, que pueden ser subjetivas del que suscribe esta información, hay datos estadísticos que son irrefutables. Castañeda ha metido una canasta en toda la Liga. ¡Una canasta en 5 partidos! Lleva un 1/10 en tiros de 2 y un 0/7 en triples. Valora en negativo una media de -2.2. Algo inaudito, incomprensible y difícil de defender.

Problema

Con este caldo de cultivo, el club busca también alguna opción de mercado para el juego exterior. El problema es que aquí no hay un mecenas que ponga encima de la mesa el dinero como si no hubiera un mañana y tampoco hay el refuerzo de un club de fútbol detrás para buscar una aportación extra de euros con la temporada ya en marcha. Fichar a dos jugadores cuesta mucho dinero. Además, hay que seguir pagando a Kravish y cortar a Castañeda (si se hace) tampoco va a salir gratis, ni mucho menos. Ojo que puede haber novedades muy pronto...