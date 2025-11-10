¿Qué resultados necesita el Unicaja esta semana para clasificarse para el Round of 16 de la BCL?

El Unicaja tiene muy bien encaminado su pase al Round of 16 de la Basketball Champions League. Con un pleno de tres victorias en otras tantas jornadas, los verdes son líderes destacados del Grupo G de la primera fase de la Champions, justo antes de visitar este miércoles la pista del Mersin Sports Club turco, en la cuarta jornada de la competición.

Clasificación del Grupo G. / BCL

Primera oportunidad

A falta de tres jornadas para el final de esta primera liguilla (toda la segunda vuelta), el Unicaja tendrá esta semana la primera opción de clasificarse matemáticamente para la segunda fase, la que reunirá a los 16 mejores equipos de esta BCL 2025/2026, a partir de la segunda quincena del próximo mes de enero.

El Unicaja es verdad que no depende de sí mismo para lograr el billete al Round of 16. Necesita que se dé la combinación de dos resultados en esta jornada: ganar su partido el miércoles en la pista del Mersin (18 horas) y que el Karditsa Iaponiki griego pierda este martes ante el Filou Oostende (19 horas).

Cuentas

Si se dieran esos dos resultados, el Unicaja sumaría 4 victorias y el Mersin se quedaría con 2, de manera que a falta de las dos últimas jornadas sería imposible para los turcos cazar en la tabla al Unicaja, que tendría el average a su favor con ellos, por ganarles los dos partidos.

Si por otra parte, el Oostende es capaz de ganar este martes en Grecia, el equipo belga sumaría una victoria en la clasificación y el equipo griego también tendría un balance de 1-3. De igual manera, a falta de dos jornadas ya ninguno de los dos equipos podría sumar los 4 triunfos que alcanzará el Unicaja con su hipotético triunfo en tierras otomanas.

Resto de la liguilla

No parece una carambola imposible, pero tampoco sería nada definitivo que el Unicaja acabara la cuarta jornada sin lograr el objetivo de forma matemática. Y es que si los verdes ganan en Turquía, pero el Karditsa hace lo propio y gana en su pista griega al Oostende, entonces sería el equipo heleno el rival directo del Unicaja para acabar campeón de grupo y, por tanto, obtener la clasificación directa para la siguiente fase. En ese caso, los griegos tendrían dos victorias y podrían alcanzar la 4 del Unicaja.

Todo quedaría pendiente, entonces, de las dos últimas jornadas. El Unicaja jugará la quinta entrega de la liguilla en la pista del Oostende, mientras que el Karditsa recibirá en su cancha al Mersin turco. La última jornada de la liguilla se jugará un Mersin-Filou Oostende y un Unicaja-Karditsa en el que casi seguro todo estará ya decidido. Al menos, eso es lo que quiere el Unicaja.

Si se pierde en Turquía

En caso de que el Unicaja pierda este miércoles en Mersin, ojalá que no, entonces habrá que resetear todas estas cuentas, porque se abrirían las opciones para el propio equipo turco de acabar primero y también para el Karditsa, si ganara su partido contra el campeón de Bélgica, que tendría muchas opciones matemáticas de acabar campeón de grupo.