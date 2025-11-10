Derrota del Mersin en su liga antes de recibir al Unicaja en BCL

El Unicaja visita este miércoles la cancha turca del Mersin Sports Club, en la que será ya la cuarta jornada de la liguilla del Grupo G, en el que los verdes son líderes, con tres triunfos en tres partidos, y su próximo rival es segundo en la clasificación, con un balance de 2-1.

Clasificación Grupo G. / BCL

Derrota contra el Galatasaray

Si el Unicaja viaja hasta tierras otomanas después de caer el sábado en la Liga Endesa en la pista del MoraBanc Andorra, al Mersin tampoco le fueron bien las cosas este pasado fin de semana en la Basquetbol Super Ligi de Turquía. Los de la parte asiática cayeron en su visita liguera al Galatasaray por 85-79, en un duelo directo entre dos equipos que esta temporada juegan la Basketball Champions League.

Cobbs, el mejor del Mersin

El rival cajista estuvo siempre por detrás en el marcador y maquilló el marcador en el último cuarto, con la victoria para los de Estambul ya asegurada. El máximo anotador del Mersin en la cancha del Galatasaray fue el base estadounidense Justin Cobbs, con 25 puntos. También superaron la decena en anotación Jack White (16), Anthony Cowan (14) y Pako Cruz (11). Destacó también con 12 rebotes el exACB Gabriel Olaseni.

Afición del Mersin. / BCL

Clasificación

Después de 7 jornadas, el Mersin Sports Club es undécimo en la clasificación, con un balance de dos victorias y cinco derrotas. Muy lejos del 7-0 del Besiktas, líder de la Super Ligi 2025/2026. La verdad es que no ha tenido un buen arranque de competición doméstica este Mersin que en su visita al Martín Carpena de la primera jornada de la liguilla mostró estar a un nivel muy inferior que el Unicaja. Eso sí, en su ambiente, seguro que todo será distinto. A los verdes, después de lo de Andorra, les vendría muy bien una alegría intersemanal en Mersin.