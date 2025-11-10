Horario y dónde ver gratis por TV el Mersin-Unicaja

El Unicaja vuelve esta semana a jugar en competición internacional. Encara ya la cuarta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League, competición en la que los verdes marchan líderes de su grupo, con un pleno de tres victorias en las tres jornadas ya disputadas.

Clasificación Grupo G / BCL

El Unicaja viaja hasta Turquía para visitar al Mersin Sports Club, segundo en la tabla de este Grupo G continental, con un balance de 2-1. Los otomanos solo han perdido en su visita a Málaga de la primera jornada de la liguilla, en la que no tuvieron ni opción de competir contra los de Ibon Navarro: 97-66.

Segundo viaje de la semana

Los verdes viajan a tierras turcas justo después de la dolorosa derrota del pasado sábado en Andorra. El equipo solo tiene la baja de David Kravish y la ausencia de ese ansiado refuerzo interior, una operación que sigue abierta, pero no se ha podido todavía concretar. Tras Andorra y este desplazamiento intersemanal a Turquía, el Unicaja todavía tendrá un partido seguido más fuera de casa, el próximo sábado, en la visita liguera a la pista del Casademont Zaragoza.

Imagen del partido Unicaja-Mersin de la primera vuelta. / Álex Zea / LMA

Horario del Mersin Sports Club-Unicaja

El partido contra el equipo otomano se jugará este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el Servet Tazegui Spor Salonu. Será la primera jornada de la segunda vuelta de la liguillla de esta Champions 2025/2026. En caso de victoria cajista este miércoles en Turquía, la clasificación directa para el Round of 16 será matemática si el martes gana el Filou Oostende en su visita al Kardirsa de Grecia.

¿Dónde se podrá ver por TV?

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se pueden ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android.

También es seguro que al concluir el partido se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.