Plan de viaje
Unicaja: Más de 10 horas de viaje desde Málaga a Mersin
El equipo cajista juega este miércoles partido de la jornada 4 de la BCL en una localidad de la parte asiática de Turquía, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Siria
El Unicaja tiene una jornada de martes realmente dura por delante. Tras una sesión de trabajo a primera hora de la mañana en el Martín Carpena, la expedición verde partirá hacia la localidad turca de Mersin, casi en la frontera con Siria, en la que jugará el miércoles, a las 18 horas, el partido de la jornada 4 de la primera fase de la Basketball Champions League, en la cancha del Mersin Sports Club.
Salida del Carpena
A las 11 de la mañana está previsto que la expedición cajista se monte en el autobús en los exteriores del Palacio Martín Carpena para iniciar un viaje que se alargará hasta pasadas las 21.30 de la noche, hora española (23.30 horas en Turquía), cuando los verdes lleguen a su hotel de concentración, siempre y cuando los horarios de los aviones cumplan con lo previsto.
Tres etapas
Serán dos vuelos y una última etapa en autobús, lo que necesitará el Unicaja para llegar desde la capital de la Costa del Sol a Mersin, ciudad situada en la costa del Mediterráneo del sur de Turquía y capital de la provincia del mismo nombre, que cuenta con una población de algo más de 650.000 habitantes.
Plan de viaje
La expedición verde y morada tiene previsto partir desde Málaga a Estambul a las 12:40 horas, para aterrizar en la capital turca de la parte europea a las 17:05 horas. Allí, el equipo cajista hará una escala de aproximadamente una hora y media para partir después hasta Çukurova. Este segundo vuelo durará algo más de hora y media y está previsto que parta de Estambul a las 18.40 (hora española) para aterrizar en su destino a las 20:20 horas.
Todavía quedará entonces un último trayecto, esta vez en autobús, desde el aeropuerto de Çukurova hasta Mersin. Será de unos 45 minutos que en el mejor de los casos permitirá al equipo llegar a su hotel de concentración cuando el reloj marque las 23.45 horas en Mersin, dos horas menos en España (21:45 h). Más de 10 horas danzando por Europa y parte de Asia para llegar a su destino, muy cerquita de la frontera de Turquía con Siria.
Radisson Hotel
La expedición cajista montará su cuartel general en el Radisson Hotel Mersin, un establecimiento de 5 estrellas en el que el equipo cenará nada más llegar, para después retirarse a descansar. El miércoles por la mañana, el equipo tendrá una sesión de tiro en el Servet Tazegul Spor Salonu, cancha en la que por la tarde, desde las 18 horas, se jugará el partido entre el primero y el segundo de la clasificación de este Grupo G de la Basketball Champions League. El jueves, regreso a casa, con las mismas etapas, pero al revés.
