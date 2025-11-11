Mersin-Unicaja: El billete virtual al Round of 16 pasa por ganar en Turquía

El Unicaja, algo triste por su último partido en Andorra, busca este miércoles en la lejana Mersin, en la Turquía asiática, un triunfo europeo que le daría el pase virtual a la segunda fase de esta BCL como campeón del Grupo G. No se podrá celebrar de forma matemática porque el Karditsa ganó este martes 82-78 al Oostende belga y todavía podría cazar a los verdes en la clasificación. Pero ganar en Mersin sería definitivo, por mucho que los números todavía digan que no.

¿Reacción?

Habrá que ver cómo reacciona el equipo después de lo del sábado contra los de Joan Plaza. Los jugadores saben que no estuvieron a su nivel contra el MoraBanc y seguro que quieren aprovechar el partido de Turquía para reivindicarse. Será, otra vez, sin el sustituto de David Kravish en la cancha (se busca en el mercado, pero no se ha encontrado todavía al candidato ideal) y con un Xavier Castañeda al que se le acaban las oportunidades y que tiene que aprovechar este partido para demostrar que todavía puede ser un jugador aprovechable para este proyecto verde 2025/2026.

El Mersin no demostró en el Carpena absolutamente nada en el día 1 de esta liguilla. Se dejó ir en el primer cuarto y ni le compitió al Unicaja, que vivió un estreno de BCL de lo más tranquilo. Lo normal es que esta vez, en su ambiente, sea más peligroso. Pero es evidente que el Unicaja es muy favorito.

Rival con rotación muy corta

El equipo que dirige Can Sevim posee un núcleo de 7 jugadores que acaparan la mayor parte del peso del cuadro turco. En el puesto de base, el veterano Justin Cobbs (12 puntos, 3,7 asistencias) lleva las manijas de los otomanos.

En las alas, el combo Anthony Cowan (14 puntos, 4 asistencias, 1,3 rebotes) es la principal referencia ofensiva del Mersin Sports Club, que también cuenta con Jack White (10,7 puntos, 2,3 rebotes, 2 tapones, 1,7 asistencias, 15 de eficiencia) y los tiradores Ronald March Jr (9,7 puntos, 7,7 rebotes, 1,3 asistencias, 15 de eficiencia) y el exFuenlabrada Pako Cruz (8,3 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias) como armas en el exterior.

En la pintura, el también ex del Fuenlabrada Gabriel Olaseni (13,7 puntos, 7,3 rebotes, 2,7 asistencias, 19,3 de eficiencia) y el ex Bilbao Basket Benjamin Bentil (7,3 puntos, 2,3 rebotes) componen una dupla veterana que representa una amenaza para el Unicaja.

Tyler Kalinoski, a su salida del Carpena rumbo al aeropuerto. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Eficacia en el tiro

A nivel estadístico, el Mersin Sports Club es el 5º mejor equipo en porcentaje de acierto en tiros de campo (50,6%) -siendo el Unicaja líder, con el 52%-, con el 40% en triples (6º de la competición) y el 57,6% en tiros de 2 (7º). Además, el cuadro turco muestra fiabilidad desde la línea de personal, con el 84,3% en tiros libres, 4º mejor de la BCL.

Horario de tarde

¡Ojo al horario! La cita es a las 18 horas. Hay que ganar, más por lo anímico que por lo deportivo. Las dudas desaparecerán a ritmo de victorias. En Turquía, en Zaragoza, en el Carpena contra el Manresa... y así sucesivamente.