Estas son las estadísticas del Mersin 77-Unicaja 100

El Unicaja ganó con contundencia este miércoles en Turquía un partido que permite a los verdes estar virtualmente clasificados para el Round of 16 que arrancará la segunda quincena del próximo mes de enero.

MVP

El MVP del choque, con sus 22 créditos de valoración, fue Olek Balcerowski, gracias a sus 18 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

También superaron la decena de puntos Tyson Pérez (14), Webb III (12), Djedovic (12) y Sulejmanovic (10).

El mejor +/- del partido fue Kendrick Perry con un +19.

El Unicaja ganó en Turquía y es más líder de su grupo en la BCL. / BCL / LMA

Ficha técnica

77 - Mersin (22+19+15+21): Cobbs (11), March (14), Cruz (8), White (3), Olaseni (10) -cinco inicial-, Cekici (3), Cowan (13), Tirpanci (11) y Bentil (4).

100 - Unicaja (31+29+21+19): Perry (7), Kalinoski (4), Webb III (12), Tyson Pérez (14), Balcerowski (18) -cinco inicial-, Díaz (9), Castañeda (0), Tillie (3), Duarte (8), Djedovic (12), Barreiro (3) y Sulejmanovic (10).

Árbitros: Julio Anaya, Gatis Salins y Paulo Marques. Eliminaron por faltas a Emir Sulejmanovic.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA (BCL), disputado en el Servet Tazegul Spor Salonu de Mersin (Turquía).