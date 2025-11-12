Basketball Champions League
Estas son las estadísticas del Mersin 77-Unicaja 100
El equipo de Ibon Navarro ganó en Turquía y es campeón virtual del Grupo G de la primera fase continental
El Unicaja ganó con contundencia este miércoles en Turquía un partido que permite a los verdes estar virtualmente clasificados para el Round of 16 que arrancará la segunda quincena del próximo mes de enero.
MVP
El MVP del choque, con sus 22 créditos de valoración, fue Olek Balcerowski, gracias a sus 18 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.
También superaron la decena de puntos Tyson Pérez (14), Webb III (12), Djedovic (12) y Sulejmanovic (10).
El mejor +/- del partido fue Kendrick Perry con un +19.
Ficha técnica
77 - Mersin (22+19+15+21): Cobbs (11), March (14), Cruz (8), White (3), Olaseni (10) -cinco inicial-, Cekici (3), Cowan (13), Tirpanci (11) y Bentil (4).
100 - Unicaja (31+29+21+19): Perry (7), Kalinoski (4), Webb III (12), Tyson Pérez (14), Balcerowski (18) -cinco inicial-, Díaz (9), Castañeda (0), Tillie (3), Duarte (8), Djedovic (12), Barreiro (3) y Sulejmanovic (10).
Árbitros: Julio Anaya, Gatis Salins y Paulo Marques. Eliminaron por faltas a Emir Sulejmanovic.
Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA (BCL), disputado en el Servet Tazegul Spor Salonu de Mersin (Turquía).
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- Málaga impulsará dos nuevos proyectos urbanos: un pabellón deportivo en Palma-Palmilla y zonas verdes en Carretera de Cádiz
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire