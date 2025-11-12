Ibon Navarro: "La victoria nos acerca a nuestro primer objetivo"

Ibon Navarro pasó fugazmente por la sala de prensa del Servet Tazegul Spor Salonu de Mersin. En una intervención reducida, solo dio su valoración del partido, en el que los verdes dominaron de principio a fin a su rival para sumar una victoria que permite al Unicaja rozar el pase matemático como campeón de grupo al Round of 16 de esta BCL 2025/2026.

Valoración

«Creo que jugamos una defensa sólida y buena contra un equipo con mucho talento. Ellos pudieron anotar algunos tiros difíciles porque tienen esa calidad, pero nosotros no perdimos la confianza en nuestro plan de juego. Creo que gracias a esa sólida labor defensiva pudimos correr. Habíamos anotado 17 puntos en la primera parte en campo abierto, y eso nos hizo sentir cómodos y conseguir una victoria muy importante que nos acerca al primer objetivo, que es quedar primeros en el grupo».