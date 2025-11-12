Rueda de prensa
Ibon Navarro: "La victoria nos acerca a nuestro primer objetivo"
El entrenador del Unicaja se mostró contento por el triunfo cajista, ante un rival "con mucho talento"
Ibon Navarro pasó fugazmente por la sala de prensa del Servet Tazegul Spor Salonu de Mersin. En una intervención reducida, solo dio su valoración del partido, en el que los verdes dominaron de principio a fin a su rival para sumar una victoria que permite al Unicaja rozar el pase matemático como campeón de grupo al Round of 16 de esta BCL 2025/2026.
Valoración
«Creo que jugamos una defensa sólida y buena contra un equipo con mucho talento. Ellos pudieron anotar algunos tiros difíciles porque tienen esa calidad, pero nosotros no perdimos la confianza en nuestro plan de juego. Creo que gracias a esa sólida labor defensiva pudimos correr. Habíamos anotado 17 puntos en la primera parte en campo abierto, y eso nos hizo sentir cómodos y conseguir una victoria muy importante que nos acerca al primer objetivo, que es quedar primeros en el grupo».
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- Málaga impulsará dos nuevos proyectos urbanos: un pabellón deportivo en Palma-Palmilla y zonas verdes en Carretera de Cádiz
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire