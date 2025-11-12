El Unicaja pasea su liderato europeo en Mersin (77-100)

El Unicaja jugará el Round of 16 de la BCL 2025/2026, a partir del próximo mes de enero, en calidad de campeón del Grupo G de esta primera fase de la competición FIBA. Los de Ibon Navarro ganaron con gran autoridad 77-100 este miércoles en Turquía al Mersin Sports Club y se colocan con un balance de 4-0 en la clasificación tan contundente como merecido.

Solo las matemáticas dicen que no

Es verdad que las matemáticas todavía dicen que hay que esperar para celebrar con champán y confeti lo del billete para la segunda fase. Y es que hay una carambola "imposible" que aún podría apear a los verdes del liderato, pero es que es una combinación de resultados y average que rozaría lo paranormal. Vamos, que es más fácil que Andy y Lucas cenen esta Nochebuena juntos a que el Unicaja pierda el liderato del grupo. Así que el pase al Round of 16 será ya oficial la próxima jornada. Y si no, lo será la siguiente. Pero que el Unicaja va a ser uno de los 16 equipos que sigan adelante en la competición, eso ya está más que garantizado.

Tyson Pérez y Killian Tillie, durante el partido contra el Mersin en Turquía. / BCL

La primera fase europea está siendo un paseo triunfal para el vigente campeón de la Champions de la FIBA. Los tres rivales del grupo se han mostrado muy inferiores en esta liguilla ante un Unicaja que ha utilizado la BCL como paño de lágrimas de alguna que otra derrota liguera del fin de semana anterior. Esta vez, después de lo del sábado en Andorra, el equipo es que no tuvo rival. No encontró oposición en un Mersin a merced cajista de principio a fin. Un partido perfecto para recuperar autoestima.

Los 40 minutos intersemanales en la lejana zona asiática turca también valieron para ver que Djedovic, ya recuperado de su lesión, será de gran ayuda a partir de ahora. Que Balcerowski, esta temporada, está llamado a ser determinante. Que los nuevos van a un ritmo menor y que, de ellos, Xavier Castañeda cuenta muy, muy, muy poco para Ibon.

Buena puesta en escena cajista

El Unicaja salió decidido a demostrar su superioridad desde la primera posesión. Estuvo mejor el equipo en ataque que en defensa. Solo Cobbs y March, con 7 puntos cada uno, impidieron que los verdes alcanzaran el primer parón con una ventaja todavía mayor a su favor. Buenos 10 minutos en general, con canastón de campo a campo de Alberto Díaz para cerrar el cuarto: 22-31.

Volvieron algo mejor los turcos en el segundo cuarto. Amagaron con apretar más atrás y el marcador se estrechó, 29-32. Pero no estaba para tonterías el Unicaja. Funcionaron las rotaciones. Djedovic dio minutos de mucha calidad, Balcerowski hizo daño en la pintura y los cajistas volvieron a abrir brecha, 34-43, con todavía 5.29 para el descanso. Subió la renta hasta el +19, 41-60, con el que se cerró el primer tiempo, tras otro triple sobre la bocina del capitán cajista. Todo, sin noticias de Xavier Castañeda, el único de los 12 que no pisó el parqué en los primeros 20 minutos.

Partido cómodo

Con el partido sentenciado, el Unicaja encaró la segunda parte sin ninguna urgencia. Sulejmanovic fue muy protagonista en ataque en el arranque del tercer cuarto. Jugando de "5", asumió varios tiros y la diferencia siguió subiendo. Se rozaron los +30 en un tercer acto del partido en el que los dos equipos tenían asumido que todo el "pescao" estaba ya vendido. El partido entró en el último cuarto con 56-81.

Parecía que no tenía mucho más que contar el partido. Demasiados minutos sin nada en juego y con el peligro siempre latente ese de que cualquier mal golpe se convirtiera en un gran problema. Pero cuando nadie lo esperaba, compareció Castañeda. A menos de 8 para el final y con 58-86 en el marcador. El americano de pasaporte bosnio jugó de "1". Todas las miradas se centraron en él en ese esprint final del partido en el que... ni fu ni fa. Al final, 77-100. Victoria y sin lesionados. Ni tan mal.

Zaragoza, próxima estación

Después de un maratoniano viaje de vuelta durante todo el jueves, desde Mersin a Málaga (con escala en Estambul), el Unicaja preparará el importante partido liguero de este sábado en la pista del Casademont Zaragoza. Un duelo importantísimo para echar cuentas de cara a la clasificación para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. Ojalá los verdes se parezcan en tierras mañas más al equipo de este miércoles en Mersin que al que deambuló por la pista, el fin de semana pasado, en el Principado de Andorra.