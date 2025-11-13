¿Quiénes son los árbitros del Casademont Zaragoza-Unicaja de la jornada 7 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 7 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando el pabellón Príncipe Felipe del Casademont Zaragoza, exequipo de Jonathan Barreiro y de Emir Sulejmanovic.

El partido de la jornada 7 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 1 horas en Zaragoza y será dirigido por Antonio Conde - Juan de Dios Oyón - David Sánchez Benito.

Lucha por la Copa

El Unicaja tendrá un partido muy importante en tierras mañas en su lucha por conseguir billete para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. Los verdes están con un balance de 3-3 en la clasificación, tras las primeras seis jornadas de la Liga Endesa.

Designaciones

BÀSQUET GIRONA - COVIRAN GRANADA

Sábado, 15/11/2025 18:00 h.

Carlos Peruga - Iyán González - Vicente Martínez Silla.

DREAMLAND GRAN CANARIA - JOVENTUT BADALONA

Sábado, 15/11/2025 19:00 h. *Horario Insular

Carlos Cortés - Luis Miguel Castillo - Rubén Sánchez Mohedas.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

Sábado, 15/11/2025 21:00 h.

Francisco José Araña - Jorge Martínez Fernández - Yasmina Alcaraz.

BAXI MANRESA - HIOPOS LLEIDA

Domingo, 16/11/2025 12:00 h.

Rafael Serrano - Alfonso Olivares - Cristóbal Sánchez Cutillas.

VALENCIA BASKET - LA LAGUNA TENERIFE

Domingo, 16/11/2025 12:30 h.

Benjamín Jiménez - Alberto Baena - Raúl Zamorano.

REAL MADRID - SURNE BILBAO BASKET

Domingo, 16/11/2025 17:00 h.

Martín Caballero - Roberto Lucas - Guillermo Ríos.

UCAM MURCIA - RÍO BREOGÁN

Domingo, 16/11/2025 18:00 h.

Jordi Aliaga - Joaquín García González - Fabio Fernández.

BARÇA - BASKONIA

Domingo, 16/11/2025 19:00 h.

Óscar Perea - Sergio Manuel - Carlos Merino.