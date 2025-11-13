El Unicaja acelera en el mercado

El Unicaja perdió el sábado en Andorra y se encendieron todas las alarmas. El Unicaja ganó el miércoles en Turquía, se aseguró el pase virtual al Round of 16 y se apaciguó el ruido. Pero aquí hay un problema y no es cuestión de victorias o derrotas. Los rectores cajistas lo saben y las próximas horas pueden traer, por fin, novedades a una plantilla verde y morada que necesita más rebote, más intimidación y más defensa, por dentro; y más anotación y más generación de juego, por fuera.

Pívot

Desde hace ya tres semanas se busca un pívot que pueda suplir la baja por lesión de larga duración de David Kravish. Ha habido muchas opciones encima de la mesa que ya se han descartado por diferentes motivos y, de las que siguen en estudio, hay decisiones que se tomarán de forma inmediata. Desde el propio club, en privado, se especula con la posibilidad de que el nuevo pívot debute el sábado 22 de este mes de noviembre, contra el Baxi Manresa, en partido de Liga que se jugará en el Palacio Martín Carpena. Se han tocado muchas puertas, el mercado es el que es y no se va a esperar mucho más. Para este fin de semana en Zaragoza ya no llega, pero para el siguiente se quiere ya tenerlo apto para jugar.

Kravish se retira lesionado al vestuario en La Laguna. / ACBPhoto-Emilio Cobos

En el club son conscientes de que esta operación es muy importante y que hay que perfilar muy bien la decisión. Olek Balcerowski es el único "5" puro de la plantilla y a pesar de que el polaco ha dado un paso al frente y está haciendo su mejor baloncesto desde que llegó al Unicaja, no es suficiente con él y la ayuda de Sulejmanovic para opositar a todos los objetivos nacionales e internacionales que tiene el club por delante.

Exterior

La prioridad es fichar al pívot, pero también se busca un exterior, que pueda jugar de base y de escolta y que sustituya a Xavier Castañeda, con el que la paciencia se ha agotado. El combo de pasaporte bosnio casi no cuenta ya para Ibon Navarro, como quedó claro este miércoles en Mersin, donde fue el último de la rotación y saltó a pista iniciado ya el último cuarto, con todo decidido. Incluso pareció una decisión técnica más de proteger a Albero Díaz y a Kendrick Perry de minutos y de esfuerzo, que de ver en acción al propio jugador cajista, fichado el pasado verano como sustituto natural de Tyson Carter, pero que no ha conseguido encontrar su sitio en el equipo.

Castañeda, en la imagen junto a Ibon Navarro. / Alex Zea

Opciones de salida

Con Castañeda se trabaja también en el escenario de buscarle una salida a otro club que se haga cargo de la mayor parte de su ficha, para que la operación cueste el mínimo dinero posible a las arcas cajistas, que tienen que pagar a mayores al que sea su sustituto y también al pívot que venga por Kravish. El todavía jugador cajista tiene muy buen cartel en la liga francesa y ese podría ser, de nuevo, su destino. Incluso podríamos ver en pocas jornadas a Castañeda jugando BCL con ese club galo. Otra opción que no se puede descartar es que siga en la Liga Endesa, en un equipo de un perfil inferior en cuanto a objetivos al del Unicaja. ¿Desvinculado? ¿Cedido?...

Plaza de extracomunitario

Salvo giro radical, primero llegará el pívot y luego el escolta. ¿Por qué? Pues la respuesta la tiene el propio mercado. Es mucho más limitada la oferta de jugadores que hay para el juego interior y las mejores opciones son americanos sin pasaporte europeo o cotonú. Así que, dependiendo de si es o no extracomunitario el pívot que llegue, entonces se hará la apuesta que sea por el exterior. La lógica dice que la plaza de "extra" que hay vacía en el actual róster verde será para el jugador grande y que para el perímetro llegará un comunitario, cotonú o nacional.

El Unicaja viaja hoy desde Mersin a Estambul y desde allí a Málaga. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Regreso a casa

Durante todo este jueves, la expedición cajista está de viaje de regreso desde Turquía a Málaga. Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto seguirán perfilando el plan de acción. En Europa no habrá ninguna urgencia hasta bien entrado enero, cuando arranque el Round of 16. En la Liga, con un balance de 3-3 en la clasificación, sí que hay más exigencia pensando en esas 9 victorias que serán necesarias (junto a un buen average) para clasificarse para la Copa del Rey de Valencia 2026. Los fichajes parece que están en camino. Y ahora, más cerca que nunca...