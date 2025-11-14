Horario y dónde ver por TV el Casademont Zaragoza-Unicaja

El Unicaja juega este fin de semana la séptima jornada de la Liga Endesa. Los verdes visitan este sábado, a las 19 horas, al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. Un equipo y un pabellón que históricamente no se le han dado nada bien a los verdes.

Todos a punto, menos Kravish

Ibon Navarro podrá contar en Zaragoza con sus 12 jugadores disponibles. Solo serán baja David Kravish y su sustituto, que todo apunta que será Augustine Rubit, pero un fichaje que todavía no se ha cerrado de forma oficial.

Horario del Casademont Zaragoza-Unicaja

El encuentro contra el equipo aragonés se jugará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Jesús Ramírez se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.