Ibon Navarro: "No podemos repetir en Zaragoza una actuación tan pobre como en Andorra"

Ibon Navarro compareció este viernes para pasar revista a la actualidad del Unicaja, en la previa del partido de la séptima jornada de la Liga Endesa en la que los verdes visitarán la pista del Casademont Zaragoza este sábado a partir de las 19 horas.

Partido muy importante el de este fin de semana, al que los verdes llegan con un balance en la clasificación de 3-2, después de las seis primeras jornadas de Liga. El equipo, en una pista que tradicionalmente ha sido esquiva, buscará un triunfo que le permita acercarse un poco más al billete para la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

Estado físico del equipo

"En principio cuento con los mismos que han viajado a Mersin".

Casademont Zaragoza

"Venimos los dos equipos de una última jornada de ACB bastante mala. Con dos derrotas muy contundentes. Ellos en su pista juegan con un gran extra de energía y acierto. Seguro que quieren cambiar la cara. Juegan con mucha energía, que se traduce en recuperaciones, buen trabajo en el rebote, agresividad sin balón. Tienen muchas armas, con jugadores de calidad, que juegan duro. Partido difícil como siempre que jugamos en Zaragoza, que no se nos da bien estos últimos años. Sabemos que va a ser una cita complicada para nosotros".

Rueda de prensa de Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Viajes

"Andorra, Turquía, Zaragoza... La batería que tenemos hay que exprimirla al máximo. Después descansaremos domingo y lunes para encarar a tope el partido de Manresa. La batería que tenemos, mucha o poca, hay que exprimirla. No podemos repetir una actuación tan pobre en energía y fortaleza mental como la que tuvimos en Andorra. Tenemos que recuperar una buena versión nuestra y ponernos a nuestro nivel".

Bálsamo en Mersin

"Más que la victoria, nos propusimos mejorar cosas que en Andorra y el equipo en eso estuvo mucho mejor. Se trata de asentar cosas. De que consolidemos agujeros para que queden cerrados. A ver si con un equipo más exigente que en Mersin, somos capaces de repetir e incluso mejorar para que el equipo capte lo que hay que hacer para ganar en Zaragoza".

El Unicaja ganó entre semana en Mersin. / BCL / LMA

Orgullo herido

"Fue un día muy malo por todos nosotros. La energía desde el banquillo fue mala. De esos días que empiezas a ver que todo va mal y en lugar de cambiarlo, te dejas llevar por esa negatividad. La verdad es que no tuvimos ninguna capacidad de reacción. La tuvimos en Gran Canaria, pero no en Andorra. Más que rabia o de reaccionar, se trata de arreglar. De identificar y arreglar con el trabajo y siendo conscientes de qué hay que hacer. Hay que asentar cosas. Mejorar y que lo que mejoras no se olvide y se asiente".

Castañeda

"El problema de Castañeda es que su rendimiento en el puesto de base nos ayuda, pero donde a él le cuesta más, a pesar de que está haciendo muchos esfuerzos, es en el puesto de "2". Está poniendo todo de su parte, pero es verdad que a nivel de configuración de quintetos y de juego nos cuesta meterle y a él entrar. Consideramos que la carga que tenían Alberto y Perry era suficiente en el último cuarto en Mersin y le dimos esos minutos a Xavier para que tuviera ciertas sensaciones. Pero es muy difícil estar hora y veinte sentado en el banquillo y después salir y hacerlo bien. Sí que tuvo algunas acciones buenas, de lo que le pedimos, de manos rápidas... Es un jugador nuestro y lo vamos a cuidar. Trabaja y es el primero que llega aquí todos los días, pero tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie. Sabemos que el equipo tiene ciertas carencias y hay que arreglarlas de una manera u otra. La opción de que juegue de "2" nos está costando demasiado. Ahora mismo es jugador nuestro y le vamos a intentar ayudar tanto como él nos ayuda a nosotros".

Tillie

"Tuvo aquel golpe que le tuvo parado una semana. Tiene que hacer mucho trabajo cada día para que no le duela el tendón y pueda jugar sin dolor y una semana parado, eso le ha matado. Si os fijáis cuando corre va medio cojeando. No está agusto. Quiere ayudarnos y está haciendo lo que puede. Pero esto le afecta en el acierto y le afecta en muchas cosas. Trabaja día a día para recuperar buenas sensaciones y que no le duela el tendón. Le vamos a esperar porque sabemos que cuando esté bien y sin dolor nos va a ayudar porque es un jugador muy importante para nosotros".