El Unicaja negocia con Augustine Rubit para cubrir la baja de Kravish

Augustine Rubit es el elegido. El jugador norteamericano y el Unicaja negocian a estas horas para que el pívot de 36 años y 2.03 metros se incorpore al plantel verde hasta final de temporada, tal y como ha adelantado Chema de Lucas. Después de tres semanas de búsqueda activa en el mercado, con decenas de nombres que se han puesto encima de la mesa y que se han ido descartando por diversas cuestiones económicas o físicas, los rectores del club de Los Guindos han encontrado la opción que piensan es más óptima para reaccionar ante el problema de la grave lesión de David Kravish, que estará de baja en torno a cuatro meses.

Mercado complejo

A pesar de que pueda parecer mucho tiempo el que ha pasado desde la lesión del jugador de pasaporte búlgaro hasta llegar a este principio de acuerdo con Rubit, lo cierto es que el Unicaja se ha encontrado un mercado en plena ebullición, con equipos de mucho músculo económico buscando un perfil de jugador similar al que demandaba el Unicaja, por lo que todo se ha ralentizado.

Rubit promedia 15.6 untos, 4.3 rebotes y 18.4 de valoración en el Lietkabelis de Lituania, equipo que juega la Eurocup. Es un jugador duro, con buena mano y que encaja en el perfil de lo que necesita el Unicaja para mejorar su juego interior. La idea primera era que el jugador que viniera tuviera experiencia en la Liga Endesa, para "abaratar" así el proceso de aclimatación, aunque un mal menor era que conociera el baloncesto europeo, algo que Rubit sí cumple con creces, aunque haya sido en otras ligas fuera de la ACB.

Rubit ha jugado 143 partidos de Euroliga con cuatro equipos distintos: Brose, Olympacos, Zalgitis y Bayern. Sus medias en la mejor liga de baloncesto de Europa son: 9.2 puntos, 4.2 rebotes y 11.1 de valoración.

Ahora, a por el exterior

Tras la llegada del pívot, se activará ahora la búsqueda de un exterior que dé puntos al equipo desde la posición de escolta y que genere también juego para sus compañeros desde la dirección. Un combo que necesariamente deberá ser JFL (Jugador Formado Localmente), tener pasaporte cotonú o comunitario, ya que las dos plazas de "extra" las tienen James Webb III y Rubit, si es que se cierra satisfactoriamente el fichaje del pívot norteamericano.