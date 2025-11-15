Ibon Navarro: "Me quedo con el espíritu del equipo"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la trabajada victoria del Unicaja por 79-86 en la pista del Casademont Zaragoza. Precisamente, el entrenador cajista valoró mucho "el espíritu del equipo" en los minutos finales, además del acierto en el triple del último cuarto que acabó decantando el partido hacia el lado malagueño.

Balance

"Un partido con dos equipos muy necesitados después de las malas sensaciones con las que veníamos ambos tras el fin de semana pasado. Hemos hecho una primera parte muy buena. A nivel de solidez no muy brillante, pero sí que de tener un espíritu competitivo, lo que hemos tenido los últimos años. Sin tanta brillantez, pero con mucho trabajo. El tercer cuarto ha sido de contención. Ellos han empezado a ser más agresivos, a sacar más ataques en los primeros cinco segundos con Joaquín, Santi y Bell-Haynes. Les ha dado mucha confianza, pisaban con facilidad la pintura y es el segundo equipo con más tiros libres. Ahí, el final del tercer cuarto nos ha hecho daño con los cuatro tiros libres seguidos, con la doble técnica. Ese último cuarto, con la zona de ajuste con la que han continuado, hemos atacado bien, usando a Olek dentro como referencia, esperando buenos tiros. Salvo los primeros de Perry, hemos fallado después, creo que estaban bien tirados. Hemos tenido el problema de Olek en el tobillo, el problema de Tyson. Killian tenía muchas molestias en su rodilla y no veíamos que nos fuera a ayudar más con tanto dolor. El tío ha querido entrar estando frío y ha cambiado el partido. Esos triples que ha hecho nos han metido en juego. Es un partido de detalles, pero me quedo con el espíritu del equipo. Después de haber estado 37 minutos por delante, ver cómo de repente se van seis puntos y hemos seguido creyendo. Si hacemos las cosas bien y competimos, habrá opciones. Es una victoria muy importante por el rival y por la situación de la que veníamos".

Último tiempo muerto

"Que no se enfade nadie. El average es muy importante en la primera vuelta para la Copa y tenemos un average muy malo. Teníamos saque de fondo, pero hemos pedido tiempo muerto para intentar meter canasta porque tengo la experiencia de quedarme fuera por dos puntos".

Clave

"El tiro de tres puntos hoy es todo. Puedes tener un mal partido que si en el último cuarto tienes acierto, rebote y defensa lo puedes sacar. Hemos hecho 15/38 en triples, pero seis de ellos han sido en el último cuarto. Eso ha cambiado el partido. La clave de que no hayamos podido ganar antes es que ellos han empezado a ser más agresivos antes. Son jugadores muy agresivos. Les mete en partido. Es un equipo que va mucho al tiro libre, es una barbaridad porque tienen jugadores muy buenos en uno contra uno. Son 27 puntos de tiro libre lo que han hecho. Es muchísimo en un partido de 80 puntos. Nosotros, cuando nos hemos visto abajo fuera de casa, con ese marcador y viniendo de lo que venimos, hemos seguido creyendo en lo que teníamos que hacer".