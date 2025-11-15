Jesús Ramírez: «Espero al mejor Unicaja, ganarles será muy difícil»

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, se mantiene firme en el propósito de que su equipo tenga «constancia» para alcanzar su mejor nivel y pueda sacar adelante los partidos. «Aunque suene repetitivo, necesitamos constancia. Debemos tener consistencia porque cuando estamos bien y el equipo juega con la intensidad necesaria, detalles que parece que no están bien, salen, funcionan, hay tiro, hay rebote, hay contraataque, hay de todo».

A pesar de que los malagueños no terminan de alcanzar su mejor nivel, Ramírez ha explicado que espera a un Unicaja «en su mejor versión, aunque están en el proceso de encontrar su ritmo y los automatismos». «Nuestro trabajo es preparar el partido ante un equipo que ha sido dominante los últimos años en Liga ACB y también en competiciones europeas. Vamos a intentar estar concentrados para afrontar un partido extremadamente difícil», dijo.

Sobre la preparación de esta semana, Ramírez ha reconocido que el partido europeo del miércoles ante el Anarthosis Famagusta, un rival a priori claramente inferior que le permitió dar descanso a algunos jugadores e incluso dar minutos a otros, lo incluyeron dentro de la idea global de «llegar lo mejor posible» al partido contra Unicaja.

La Copa en el horizonte

«Estamos en ese proceso y no sé si este partido es la prueba del algodón, pero es una prueba importante contra un equipo top. Creo que vamos en la dirección correcta», añadió.

Ramírez comentó que para el partido contra el equipo de Ibon Navarro tendrá a su disposición a todos los jugadores que llegan «bien» y en el que podrá volver a contar con DJ Stephens y con Youssouf Traoré.

El de Granollers afirmó que ahora para medirse al Unicaja no tienen excusas en la preparación de este partido porque han podido entrenar más y no han tenido que realizar largos viajes. «Tiene que verse reflejado», subrayó.