Unicaja: Augustine Rubit centra este domingo todas las miradas

Augustine Rubit ha sido el elegido por la dirección deportiva del Unicaja para suplir la lesión de David Kravish. Después de varias semanas de búsqueda, marcadas por un mercado de fichajes con una demanda amplísima y un nivel de ofertas bajo mínimos, Juanma Rodríguez e Ibon Navarro ya han encontrado al pívot y la afición cajista va a poder verle en acción este mismo domingo.

Mientras el club de Los Guindos y el entorno del jugador trabajan para cerrar los últimos flecos de la negociación, Rubit continúa con cierta normalidad en el Lietkabelis de Lituania, sabiendo que cambiará de destino los próximos días. Desembarcó este mismo verano en el equipo de la Eurocup después de pasar una temporada en Kuwait y ahora pasa sus últimos días antes de estrenarse en la Liga Endesa.

Partido este domingo

Por lo pronto, Rubit este domingo tiene una cita con la liga lituana. A partir de las 18.10 horas, visita al Jonava, colista de la clasificación con solo un triunfo en los ocho partidos disputados hasta el momento. El equipo del próximo cajista ostenta un balance de 5-3 que le coloca el en la cuarta posición, a dos victorias del líder Zalgiris Kaunas.

Pese a ser conocido Rubit por su paso por la Euroliga, le servirá de 'presentación' ante la 'marea verde' después de que este viernes se conocieran las negociaciones por parte del Unicaja. Pese a los 36 años del pívot estadounidense, llegará completamente rodado y en un buen estado baloncestístico para intentar aportar desde el primer día a las órdenes de Ibon Navarro.

Augustine Rubit llegará al Unicaja procedente de Lituania. / Lietkabelis

Referencia en Lituania

Por ejemplo, es el segundo jugador más valorado en la liga lituana con 21.6 créditos de media, solo por detrás de Arturas Gudaitis del Rytas Vilnius de la BCL (22.0). A partir de ahí, no atraviesa el Lietkabelis el mejor momento de la temporada, con solo dos victorias en los últimos ocho encuentros, pero lo cierto es que 16.38 puntos y 4.75 rebotes son los números que promedia Rubit en el último mes, incluyendo también la Eurocup.

Así que será una buena oportunidad este domingo para ver en acción al próximo fichaje del Unicaja. Bien lo necesita el equipo para dar un acelerón por la Copa del Rey de Valencia 2026 antes de un mes de diciembre que traerá partidos contra rivales como el Hiopos Lleida del excajista Melvin Ejim, el Baskonia, el Real Madrid y el Joventut.