El ADN ganador del 'viejo' Unicaja

En una temporada de muchos cambios, de algunos que aún tienen que llegar a la plantilla -Augustine Rubit y el sustituto de Xavier Castañeda- y de otros que no terminan de confirmarse, el Unicaja e Ibon Navarro han encontrado un sitio seguro: la vieja guardia. Los Kendrick Perry, Alberto Díaz, Tyler Kalinoski e incluso Nihad Djedovic, que acabó expulsado por faltas, sin alguno estar en plenitud, rescataron el carácter ganador para sacar un triunfo valiosísimo en Zaragoza.

No es casualidad hablar de esos nombres. Son los únicos, junto a Jonathan Barreiro y el lesionado David Kravish, que permanecen de aquel verano de 2022 en el que empezó a forjarse un grupo irrepetible en la historia de Los Guindos. Por todo lo que ha venido después en cuanto a resultados y títulos, y también por la idiosincrasia con la que empezaron a competir para ganar todo lo posible.

La vieja guardia

Después de dos salidas complicadas como las de La Laguna Tenerife y el MoraBanc Andorra, al Unicaja pareció temblarle la mano con un 77-71 en contra en el Pabellón Príncipe Felipe. Una derrota implicaba colocar un balance negativo en el casillero de la Liga Endesa y exponer aún más todas las dudas. No se han apagado. Siguen ahí, pero con una victoria que vale su peso en oro de cara a la Copa del Rey gracias al 'viejo' Unicaja.

Alberto Díaz lanza a canasta en el Pabellón Príncipe Felipe. / ACBPhoto

No le había respondido la ACB aún a Kalinoski. De hecho, en Zaragoza sumó 22 de los 35 créditos que ostenta en la Liga Endesa. Sin embargo, los 17 puntos, seis rebotes y seis asistencias demuestran que es un jugador que está en otra dimensión con respecto a otras temporadas. Puede haber anotado más, puede haber tenido más acierto, pero está dando un paso adelante diferencial en lo que es la generación y con 29:33 minutos este sábado en sus piernas.

Puntos de mejora

Uno de los que recuperó sensaciones positivas fue Perry. Está a años luz de la versión de la temporada pasada, física y baloncestísticamente, pero en momentos de urgencia es uno de los líderes. Mandó dos triples a tablero y anotó dos más en el inicio del último cuarto. Hasta ahí, ninguna sorpresa. Pero es que el partido cambió en su tapón espectacular a Trae Bell-Haynes que acabó en el triple de Killian Tillie del 77-76 a poco más de dos minutos para el final.

El que sí es aún más capitán es Alberto Díaz. Se le nota mucho en este inicio de temporada que no ha tenido un verano asfixiante con la selección española. Sí aquella lesión con la que llegó justo a Singapur, pero físicamente está en plenitud para defender y también para atacar. Dejó dos canastas importantes, esta vez sin triples desde su propio campo, con cuatro asistencias y cinco rebotes, además de cambiar el tono del equipo en el primer cuarto.

Incluso Djedovic, que acabó expulsado por faltas y completamente desesperado con el trío arbitral, dejó acciones de impacto. Más allá de Tyson Pérez y Olek Balcerowski, el único de los nuevos que parece ir adquiriendo ese carácter ganador es James Webb III. Encontró en Zaragoza la ansiada regularidad anotadora, estando bien en defensa, que le valió para cerrar el encuentro con un último triple.

BAXI Manresa y al parón

No pasa el Unicaja, ni de lejos, por su mejor momento. Son muchas las piezas que están fuera de la dinámica del equipo y es urgente recuperarlas. La buena noticia es que solo queda el BAXI Manresa antes del parón internacional, donde muchos se marcharán con sus selecciones. Que cojan allí galones y confianza es primordial antes del mes de diciembre que le espera al conjunto malagueño. Entonces sí, con Augustine Rubit en el equipo.