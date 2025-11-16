Augustine Rubit firma 22 puntos en Lituania antes de llegar al Unicaja

Este domingo, después de la victoria en la pista del Casademont Zaragoza, el Unicaja y su afición aparcaron la Liga Endesa para poner el foco por unas horas en Lituania. Allí juega todavía Augustine Rubit, el pívot que vendrá a suplir la lesión de David Kravish, y ya ha dejado la primera de sus exhibiciones en la victoria del Lietkabelis (85-96) mientras se cierran las negociaciones sobre su fichaje.

Exhibición en Lituania

Hoy jugó contra el Jonava lituano, el colista de la categoría, y firmó 22 puntos (4/5 en tiros libres, 9/11 en tiros de 2 y 0/1 en triples) y cinco rebotes en 21:50 minutos para 21 de valoración y un impacto de +21 en pista, manteniendo la dinámica que acumula en las últimas semanas. El ritmo no será en un problema en su incorporación.

Augustine Rubit, con la camiseta del Bayern. / La Opinión

Fue la primera vez que la 'marea verde' pudo ver al pívot en acción. Es un jugador que ya es conocido por su paso en la Euroliga y ahora, a sus 36 años, puede recalar en Los Guindos. Lo cierto es que el estadounidense guarda algunas similitudes con Kravish. Tiene buen tiro de media distancia y puede lanzar de tres -aunque sin demasiado acierto-. Lo que sí ganaría Ibon Navarro con este movimiento es potencial físico, pudiendo defender a jugadores de mayor movilidad.

Dos partidos más

No será la última oportunidad para ver a Augustine Rubit antes de cerrarse su fichaje por el Unicaja. El Lietkabelis juega el miércoles su partido de Eurocup contra el Panionios (18.30 horas). La situación de los lituanos es complicada en Europa con una sola victoria en siete partidos. De hecho, se enfrentan los dos últimos clasificados del grupo.

Después, el próximo domingo, volverá la Liga contra el Zalgiris Kaunas en el que podría ser el último encuentro del pívot antes de aterrizar en Málaga. Será entonces cuando su futuro puede estar muy próximo a llegar al Unicaja de Ibon Navarro, durante el parón internacional de las selecciones. Ahí se acelerarán todos los movimientos. Mientras tanto, Rubit seguirá concentrado con el Lietkabelis lituano.