Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 7

La Liga Endesa cerró este domingo la jornada 8 con el Unicajacolocado en la sexta posición de la clasificación, asentado en la zona de play off gracias a la victoria contra el Casademont Zaragoza. El equipo cajista sigue adelante así con un balance de 4-3 y ascendiendo puestos en la tabla.

El domingo estuvo marcado por uno de los partidos por el liderato. El Valencia Basket recibió a La Laguna Tenerife en el Roig Arena y dejó un sabor nostálgico en la 'marea verde'. Kameron Taylor fue el mejor del encuentro con 23 puntos y siete rebotes en el definitivo 96-79 para los locales. La jornada matinal también dejó el triunfo del BAXI Manresa, próximo rival verde y morado, contra el Hiopos Lleida de Melvin Ejim.

El Real Madrid se ha asentado en la segunda plaza después de ganar al Bilbao Basket del cajista Melwin Pantzar (14 puntos y siete rebotes). Al igual que el Joventut, tercer clasificado después de ganar 78-92 al Gran Canaria. El que remontó el vuelo en ACB fue el Barça con una importante victoria sobre el Baskonia (91-83).

Descenso

La zona de descenso se mantiene como el fin de semana anterior con el San Pablo Burgos y el Covirán Granada como inquilinos. El conjunto burgalés, donde juega el cajista Yannick Nzosa como cedido, sucumbió en los últimos al MoraBanc Andorra de Joan Plaza (86-93). De igual forma, los nazaríes también cayeron en los últimos minutos frente al Bàsquet Girona (82-76).

Tyler Kalinoski abraza a Tillie. / ACBPhoto / Esther Casas

Jornada 8

La próxima jornada será la última antes del primer parón internacional de la temporada. El Unicaja volverá al Martín Carpena para enfrentarse al BAXI Manresa (sábado, 20.00 horas). Covirán Granada-Real Madrid, Hiopos Lleida-UCAM Murcia, Río Breogán-Recoletas Salud San Pablo Burgos, MoraBanc Andorra-Joventut, Baskonia-Surne Bilbao Basket, Valencia Basket-Bàsquet Girona, Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria-Barça completarán el resto del fin de semana.