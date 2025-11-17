Alberto Díaz, Barreiro y Tyson Pérez esperan la primera lista de Chus Mateo con España

Chus Mateo se estrena este martes como seleccionador nacional. Después de tomarle el relevo a Sergio Scariolo al frente de España tras el Eurobasket, el exentrenador del Unicaja se prepara para presentar su primera convocatoria de cara a la clasificación para el Mundial de Catar 2027 y ahí están pendientes los cajistas Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez, además de los malagueños Francis Alonso y Rubén Guerrero.

Si el contexto que vive el baloncesto español ya es difícil, aún lo es más en este tramo de la temporada. Ni los jugadores españoles de la NBA, ni todos los de la Euroliga ni los jóvenes de la NCAA van a poder estar con la selección en esta Ventana FIBA. Así que Chus Mateo tendrá que recurrir a un sector mucho más pequeño y, evidentemente, de menor nivel que los descartados.

Barreiro, junto a Saint-Supéry, estuvo en la pasada concentración de noviembre. / FEB

Alberto y Barreiro

Ahí aparece el Unicaja con tres posibles representantes. Alberto Díaz ha sido un fijo en el último ciclo y solo una lesión le impidió ir al último Eurobasket. Ahora podría ejercer como gran veterano en una convocatoria que si bien va camino de la transición generacional, no tendrá disponibles a muchos pesos pesados. Por lo que el capitán del Unicaja puede ser una de las bazas después de su buen inicio de temporada.

Quien tiene algo más de competencia este martes es Barreiro. El gallego también ha sido un recurso más o menos habitual en estas concentraciones sin la participación de los jugadores Euroliga. Es cierto que muchos españoles han dado un paso adelante en el puesto de alero, pero también el cajista aporta un perfil muy concreto del que puede escasear la selección en estos momentos.

Pendientes de Tyson Pérez

Hasta ahí, no hay grandes cambios con respecto a convocatorias anteriores. El nombre que representa la gran incógnita en las horas previas es Tyson Pérez. El ala-pívot hispano-dominicano se estrenó con la selección en 2020, pero ya pidió en los últimos años a la FIBA volver a jugar con República Dominicana -tras su nacionalización por España-. El deseo del jugador es estar con su país de origen. De hecho, hace una semana estuvo reunido con un representante de la selección dominicana, pero Chus Mateo ha expresado públicamente su intención de contar con el jugador del Unicaja.

Dos malagueños más

Un caso que parece más claro es el de Francis Alonso. El escolta malagueño, de vuelta a la ACB con el Río Breogán, ha regresado por todo lo alto con 14.4 puntos de media y un 51.4% de acierto en el triple. No sobran tiradores y el excajista podría ser convocado de nuevo. Algo más difícil lo puede tener Rubén Guerrero, asentado y con buenos números en el MoraBanc Andorra, aunque habrá que ver la disponibilidad definitiva de los pívots nacionales.

En definitiva, son muchos los frentes abiertos los de Chus Mateo y otros tantos los que tienen Ibon Navarro y el Unicaja. Son muchos los jugadores que se pueden marchar en esta Ventana FIBA y tocará cruzar los dedos para que vuelvan en plenitud física.