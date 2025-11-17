El Carpena toma la palabra por la Copa del Rey

Después de una gira por Andorra, Mersin y Zaragoza, el calendario devuelve al Unicaja esta semana al Martín Carpena. Lo hará el sábado, a partir de las 20.00 horas, contra el BAXI Manresa en la última jornada de la Liga Endesa antes del parón internacional para disputar la Ventana FIBA de cara al Mundial de Catar 2027. Y no es baladí el regreso de los de Ibon Navarro al Palacio verde y morado con la Copa del Rey de Valencia en el horizonte.

Con un balance de 4-3 y una asentada sexta posición, la ACB entra ahora en un tramo de la primera vuelta que busca confirmar las distintas dinámicas de los equipos: quiénes son los candidatos a ser cabezas de serie, quiénes son los mejor colocados para esas cuatro plazas restantes y quiénes tienen que apretar para no quedarse rezagados.

Precisamente, la igualdad es máxima en estos momentos porque el Unicaja lidera un tren de 10 equipos separados por una sola victoria y ahí es donde entra la importancia del Carpena.

El Carpena como timón

Los malagueños van a jugar tres de los próximos cuatro partidos como locales. Este sábado recibirán al BAXI Manresa y después enlazarán las visitas del Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Baskonia -tras doble jornada de Euroliga contra el AS Monaco y el Barça, ya sí a los mandos de Xavi Pascual-. El único desplazamiento que tendrá que realizar el Unicaja a lo largo de esas semanas es al Barris Nord del Hiopos Lleida de Melvin Ejim.

Habrá que ver cómo se acaba dando esta temporada, pero la historia dice que un balance de nueve victorias y un buen average al cierre de la primera vuelta te clasifican para la Copa del Rey. Hay quien se ha quedado fuera de la competición con esos nuevos triunfos, por eso es importante cada punto en estos momentos, ya que desempata la diferencia total de puntos anotados y encajados, no la diferencia de un partido.

Medio billete a Valencia

En el mejor de los escenarios, si los malagueños consiguen un 4-0 en las próximas semanas, el equipo daría un paso de gigante hacia Valencia 2026 tras alcanzar las ocho victorias. Tendría que conseguir una más en las seis jornadas restantes y dos para asegurar la clasificación con la decena de triunfos. Si el objetivo pasa por volver a estar entre los cabezas de serie, las matemáticas se vuelven mucho más estrictas.

Lo importante es que el Carpena ahora mismo dejaría al Unicaja con medio billete asegurado en el Roig Arena. En el caso hipotético de caer derrotados en el Barris Nord, las tres victorias delante de la ‘marea verde’ seguirían siendo fundamentales para alcanzar la clasificación.

Además, Ibon Navarro y la plantilla tienen un final de 2025 para apretar mucho los dientes. Junto a un Baskonia muy necesitado de victorias para entrar en la Copa (21 de diciembre), el Real Madrid (día 28) y el Joventut (día 30) son los otros equipos con los que cerrarán los malagueños el año natural. Por el momento, estos dos últimos están situados por delante en la clasificación.

El Unicaja visitará al Lleida de Melvin Ejim tras el parón. / EP

Rivales

Tampoco hay que pasar por alto el calendario de otros rivales. El mismo Lleida tiene UCAM, Unicaja, Bilbao y Real Madrid en este mismo tramo. El Murcia enlaza Lleida, San Pablo Burgos, Joventut y Valencia Basket. Mientras que el Baskonia, con la obligación de seguir cumpliendo en Euroliga y de hacer bueno un 3-4 en ACB, tiene Bilbao, Valencia Basket, Gran Canaria y Unicaja.

En definitiva, medio billete para la Copa del Rey pasa por el Carpena. Habrá que ver si con la llegada de Augustine Rubit y del sustituto de Xavier Castañeda como miembros confirmados de la plantilla.