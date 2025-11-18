Chus Mateo cita a Alberto Díaz y Francis Alonso en su primera lista con España

Chus Mateo dio a conocer este martes la primera lista de la nueva era de la selección española que comenzará del 24 al 30 de noviembre con la Ventana FIBA para la clasificación al Mundial de Catar 2027. La primera después del Eurobasket y de la etapa de Sergio Scariolo que contará con la presencia de dos malagueños y solo un representante en la pista del Unicaja: Alberto Díaz y Francis Alonso. Al cuerpo técnico se une el también cajista Paco Aurioles.

Alberto, también capitán

Ibon Navarro puede respirar en cierta medida. El capitán verde y morado será el único jugador que se marche con la selección española. Ejercerá, de hecho, como capitán, siendo uno de los veteranos en esta etapa de transición sin ese núcleo duro ni tampoco los mejores jóvenes de la generación. Los que van a poder descansar son Jonathan Barreiro y Tyson Pérez, este último a la espera de poder resolver su situación con República Dominicana y la FIBA. De hecho, Chus Mateo aseguró: "Lo hemos considerado, pero no ha dado su disponibilidad a ser seleccionado".

Convocatoria

Otro de los grandes nombres en clave local es Francis Alonso. El malagueño vuelve a las filas de la selección después de su gran inicio de temporada con el Río Breogán. Solo habrá un Euroliga en la convocatoria como es Izan Almansa (Real Madrid), mientras que otras selecciones sí han llamado a un mayor número de jugadores de la máxima competición.

Pep Busquets (Bàsquet Girona), Álvaro Cárdenas (Peristeri), Lluís Costa (Covirán Granada) Dani Díez (San Pablo Burgos), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Great Osobor (Science City Jena), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Álex Reyes (BAXI Manresa), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza) completan del equipo junto a dos invitados: Miguel Allen (Joventut) y Miguel González (Casademont Zaragoza).

No solo habrá representación del Unicaja en la plantilla, también lo habrá en el cuerpo técnico. Chus Mateo anunció a su nuevo equipo de confianza en el que estará Paco Aurioles, técnico ayudante de Ibon Navarro. El malagueño ya fue mano derecha de Jaume Ponsarnau este verano con 'España B' y puede desempeñar un papel importante en este nuevo proceso de regeneración de la selección nacional. Sí se mantiene el excajista Carlos Jiménez como 'Team Manager'.

Chus Mateo arranca una nueva era en la selección española. / EFE

Grupo de clasificación

Dinamarca será el primer rival de esta nueva era de la selección el 27 de noviembre a las 18.30 horas. Allí estará Marcus Moller, jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre y asentado con la absoluta de su país. El segundo encuentro se disputará el día 30, a las 19.45 horas, en el Santiago Martín de Tenerife contra Georgia.

El otro rival del grupo es Ucrania. Los tres primeros clasificados pasarán a la segunda ronda, donde competirán con los tres mejores de Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. Los resultados se arrastran, por lo que cada partido es importante de cara a la clasificación final para el Mundial 2027.