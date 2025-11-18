Saint-Supéry: Camiseta del Málaga CF, primera titularidad y 16 puntos

Mario Saint-Supéry ha vuelto a ser esta madrugada uno de los grandes protagonistas de la hornada española en la NCAA. El malagueño, formado en el Unicaja, sigue con su rapidísima adaptación en el baloncesto estadounidense con otra gran victoria de la Universidad de Gonzaga y en este último partido ha debutado como titular con números impresionantes después de llegar con la camiseta del Málaga CF.

El de Rincón de la Victoria llegó a la previa del encuentro con la camiseta blanquiazul de la temporada 2024/25 que le acabó dando bastante suerte para el desarrollo del encuentro. Podría repetir procedimiento si el resultado personal acaba siendo el mismo: 16 puntos (3/3 en tiros libres 2/4 en tiros de 2 y 3/3 en el triple), un rebote, siete asistencias y seis recuperaciones en 22:25 minutos con un impacto de +46 en pista, el mejor de todo el equipo.

Impacto superior

Lo hizo como titular, asumiendo galones en la creación, después de que su entrenador Mark Few quisiera rotar a algunos jugadores desde el inicio. Lo permitía el partido contra Southern Utah (122-50), aunque, también como suplente, Saint-Supéry está siendo uno de los jugadores más utilizados en este inicio de temporada.

"Jugó a gran nivel en España. Podría decirse que la ACB es la mejor liga fuera de la Euroliga que existe. Ha jugado contra jugadores muy buenos, veteranos. Creo que recibió una buena formación defensiva, todavía es un poco descontrolado, igual que en ataque, pero está aprendiendo", afirmó su entrenador.

Partido contra Guille del Pino

La próxima semana llegarán grandes retos para el malagueño. Primero se enfrentará a Alabama, el partido más difícil hasta el momento, y acto seguido jugará contra Maryland del también formado en el Unicaja Guille del Pino en el Players Era Championship de Las Vegas.