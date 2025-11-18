El Unicaja busca líderes anotadores

Acostumbrados al mensaje "siempre aparece alguien distinto" que tantas alegrías ha traído en las últimas temporadas, el Unicaja 2025/26 busca líderes estables en la anotación. En todo este proceso de encajar las nuevas piezas en el cambio de plantilla, que habrá que volver a empezar una vez lleguen los dos fichajes, el ataque ha sido una de las facetas más resentidas y el cuerpo técnico rastrea soluciones.

Un ataque de la zona media-baja

Dejando a un lado una primera fase de grupos de la Basketball Champions League que está siendo un completo paseo, la Liga Endesa ha puesto de manifiesto ciertas dificultades. El Unicaja es el cuarto equipo de la ACB con peores números en ataque: 82.6 puntos de media por encuentro. Solo empeoran estas cifras el BAXI Manresa (82.0), que visitará este sábado el Martín Carpena, el Surne Bilbao Basket de Melwin Pantzar (80.9) y el Covirán Granada (78.3).

Y no es casualidad. El tiro libre se ha comportado como un verdadero lastre, siendo el quinto peor porcentaje de toda la Liga Endesa (73.1%). Ni siquiera en tiros de 2 llega el equipo malagueño a la media tabla. Aquí también es el sexto peor anotador con solo un 52.5% de acierto. Apenas llega a las medianías en el triple (33.0%). Un ligero ascenso que ha llegado en las últimas semanas, además de la caída de otros equipos.

El Unicaja aún espera al mejor Kendrick Perry. / Gregorio Marrero

Sorpresas y tiradores en bajo nivel

¿Qué le está ocurriendo al Unicaja? Reemplazar los puntos de Kameron Taylor, Tyson Carter y Dylan Osetkowski ya era un reto de muy alto nivel, pero aún más hacerlo con una plantilla que todavía no ha llegado a su mejor nivel. Hay un par de jugadores que están mejorando sus prestaciones. Uno de ellos es Olek Balcerowski, líder anotador con 12.0 puntos de media. Lo más sorprendente es que es el único que supera la decena. El otro, en la sombra, es Alberto Díaz. En términos globales, por ejemplo, es el cuarto máximo anotador del equipo.

A partir de ahí, hay nombres que se están quedando varios escalones por debajo de lo esperado. Kendrick Perry es el más evidente. 'Simplemente' está en 8.6. Pueden ser números aceptables para cualquier jugador, pero están bastante lejos de lo que el 'boquerón' ha demostrado en las otras temporadas. Tyler Kalinoski también está en sus peores cifras desde su llegada a ACB con 6.4. O Killian Tillie, con apenas 5.0 cuando se esperaba un gran paso adelante este curso.

Fichajes

También apunta el foco a los fichajes. Chris Duarte, con un talento anotador indudable, suma 9.0 puntos de media, muy por debajo de lo esperado. James Webb III, ahora con 9.8, ha mejorado en las últimas semanas para acercarse a cursos pasados. En cuanto a Emir Sulejmanovic, era bastante difícil acercarse a los 13.7 de su último año en Zaragoza, pero los 4.5 pueden ser insuficientes. Mientras que Xavier Castañeda, que venía de ser el segundo máximo anotador en Francia, apenas acumula cinco puntos en ACB.

Aquí pueden jugar un papel muy importante los dos fichajes que están por llegar. Augustine Rubit ha demostrado durante toda su carrera, y ahora también con el Lietkabelis en Lituania, que puntos en las manos no le faltan para sustituir a David Kravish. El foco apuntará de manera muy específica al recambio de Xavier Castañeda para ofrecer todo ese repertorio ofensivo que el estadounidense de pasaporte bosnio no ha sido capaz de ofrecer en Málaga.

Habrá que ver cómo se solucionan las deficiencias en el mercado. Por el momento, las respuestas deben llegar desde lo que hay.