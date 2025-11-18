El Unicaja conoce el camino para jugar la Minicopa Endesa

La Minicopa Endesa define su hoja de ruta. Desde este martes, los 16 participantes, entre ellos el Unicaja, conocen su camino para poder aspirar a uno de los seis billetes disponibles a la fase final del torneo del próximo mes de febrero (18-22), también en la capital del Turia. El anfitrión Valencia Basket y el Barça, campeón de la última edición del torneo, ya esperan.

La fase inicial se jugará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con la Fonteta y L'Alqueria (Pista Central y Pista 4) como escenarios y la entrada gratuita para todos los aficionados.

Grupos

Los 16 equipos han sido divididos en cuatro grupos. En el A medirán fuerzas Real Madrid, UCAM Murcia Polymec, Bàsquet Girona y Oteclima Granada. En el B, Unicaja, Cajasiete Fundación Canarias, Bilbao Basket y MoraBanc Andorra Undercoverlab. El C lo conforman Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos Segura y Mayor. Por último, el D enfrentará a Joventut Badalona, Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán.

Cada equipo jugará contra sus tres rivales del grupo buscando un liderato que le daría automáticamente el pasaporte a la fase final del torneo. Además de los cuatro campeones de grupo, habrá otras dos plazas más en juego el domingo, con los segundos clasificados midiéndose entre sí para alcanzar su sueño.

Calendario

El Unicaja-Bilbao Basket abrirá el telón en La Fonteta a las 16.00 horas del viernes con otros siete encuentros programados para la tarde. El equipo de Manolo Bazán tendrá una doble cita para el sábado. A partir de las horas 11.00 horas, se enfrentará en L'Alqueria al MoraBanc Andorra Undercoverlab y el último partido del grupo se celebrará en La Fonteta desde las 18.15 horas, contra el Cajasiete Fundación CB Canarias.

Finalmente, La Fonteta vivirá el domingo 30 el emocionante fin de fiesta, con dos "finalísimas" (10.15 horas y 12.15 horas) antes de la entrega de medallas y la tradicional foto de familia en la que estarán presentes los más de 200 niños participantes.