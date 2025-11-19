La Ventana FIBA, un "problema" para Ibon Navarro y para el Unicaja

La próxima semana se disputará la primera Ventana FIBA para la clasificación para el Mundial 2027 y tendrá la participación de seis jugadores de la primera plantilla del Unicaja. Alberto Díaz, Kendrick Perry, Chris Duarte, Emir Sulejmanovic, Xavier Castañeda y Killian Tillie tendrán compromisos con sus respectivas selecciones. Además, Paco Aurioles formará parte del cuerpo técnico de la Selección Española y Marcus Møller, jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre, está entre los 15 convocados por Dinamarca.

Parón en el trabajo cajista

Aunque, evidentemente, es una buena noticia para los jugadores, estar convocados por su selección, lo cierto es que en clave cajista la marcha de medio equipo durante una semana larga va a frenar el ritmo de trabajo de Ibon Navarro con un Unicaja que necesita tiempo para ir conjuntando una plantilla a la que le está costando arrancar.

En la lista de internacionales hay alguna sorpresa, como la de Xavier Castañeda, que no tiene ningún protagonismo ahora mismo en el Unicaja, pero ha sido convocado por Bosnia. También la de Killian Tillie, que no está al cien por cien físicamente y que podría caerse en las próximas horas de la convocatoria de Francia. El resto de jugadores seleccionados son Alberto Díaz (España), Emir Sulejmanovic (Bosnia y Herzegovina), Kendrick Perry (Montenegro) y Chris Duarte (República Dominicana). Todos ellos viajarán para defender los colores de sus respectivas selecciones.

Partidos: Fechas y horarios

Los aficionados malagueños podrán seguir los partidos de España en Teledeporte y los del resto de internacionales del Unicaja en la plataforma Courtside 1891:

-JUEVES 27

Montenegro - Portugal (18:00 h, Podgorica)

Dinamarca - España (18:30 h, Farum)

Turquía - Bosnia (19:00 h, Estambul)

-VIERNES 28

Francia - Bélgica (20:30 h, Rouen)

-SÁBADO 29

México - República Dominicana (3:40 h, Zacatecas)

-DOMINGO 30

Ucrania - Dinamarca (18:00 h, Riga)

Rumanía - Montenegro (18:00 h, Pitesti)

España - Georgia (19:45 h, La Laguna)

Bosnia - Serbia (20:00 h, Sarajevo)

-LUNES 1

Finlandia - Francia (17:30 h, Espoo)

-MARTES 2

República Dominicana - México (1:10 h, Santo Domingo)