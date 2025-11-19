Mercado de Fichajes
Victoria de Augustine Rubit en la Eurocup, la semana antes de incorporarse al Unicaja
El equipo lituano, con 12 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración del próximo pívot cajista, ganó 72-79 en su visita al Panionios de Grecia
Augustine Rubit fue factor fundamental este miércoles para que su equipo, el Lietkabelis lituano, ganara su segundo choque de la temporada en la Eurocup. Buen partido del nuevo pívot cajista, que la próxima semana, tras jugar el fin de semana en su Liga contra el Zalgiris, viajará a Málaga para pasar el reconocimiento médico, único trámite que queda pendiente para que el Unicaja anuncie su fichaje hasta final de temporada, como sustituto del lesionado David Kravish.
Titular en Grecia
Rubit fue titular en el duelo de la parte baja de la clasificación del Grupo B de la Eurocup. El que será nuevo jugador cajista firmó una tarjeta muy interesante: 12 puntos, 8 rebotes, 4 robos y 20 de valoración, en un total de 29.48 minutos sobre el parqué.
Jugador intenso
Es obvio que en el Unicaja no va a tener un rol tan protagonista de minutos, pero mostró muchas cosas que pueden venirle bien al equipo. No es un jugador que asuma mucho balón, tiene un tiro de 5 metros muy intresante, su porcentaje en los lanzamientos libres es muy bueno y, a pesar de no ser un pívot poderoso de kilos ni intimidación ni de altura, es verdad que se mueve muy bien sin balón y sabe buscarse su espacio en la pista.
Decisión pendiente del reconocimiento médico
Rubit es el pívot que, tras tres semanas peinando el mercado, la dirección deportiva cajista y el staff técnico han decidido que sea el recambio de Kravish. Al ser un jugador extracomunitario, el Unicaja busca ahora un exterior con pasaporte para que pueda suplir la salida de Xavier Castañeda, al que se le busca acomodo después de no adaptarse al equipo en este arranque de curso.
