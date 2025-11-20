¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-BAXI Manresa de la jornada 8 de la Liga Endesa?

La ACB ha anunciado este jueves los tres árbitros que dirigirán el sábado, a partir de las 20.00 horas, el Unicaja-BAXI Manresa de la jornada 8 de la temporada regular de la Liga Endesa. La última antes de que la Ventana FIBA ponga en pausa la competición ante la clasificación al Mundial 2027.

Ambos equipos llegan a Málaga después de una victoria balsámica. Los de Ibon Navarro derrotaron al Casademont Zaragoza para mantener el balance positivo en la clasificación de cara a la Copa del Rey (4-3), mientras que los de Diego Ocampo evitaron acercarse a los puestos de descenso después de ganar al Hiopos Lleida.

Unicaja-BAXI Manresa

El partido Unicaja-BAXI Manresa será dirigido por Jordi Aliaga, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca.

Estas son las designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la Liga Endesa:

Hiopos Lleida-UCAM Murcia

Sábado, 22/11/2025 18.00h.

Fernando Calatrava - Martín Caballero - Esperanza Mendoza.

Covirán Granada-Real Madrid

Sábado, 22/11/2025 18.00h.

Arnau Padrós - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas.

Río Breogán-San Pablo Burgos

Sábado, 22/11/2025 21.00h.

Carlos Peruga - Iyán González - Vicente Martínez Silla.

MoraBanc Andorra-Joventut

Domingo, 23/11/2025 12.00h.

Emilio Pérez Pizarro - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino Campos.

Kosner Baskobia-Surne Bilbao

Domingo, 23/11/2025 12.30h.

Benjamín Jiménez - Alfonso Olivares - Rubén Sánchez Mohedas.

Valencia Basket-Bàsquet Girona

Domingo, 23/11/2025 17.00h.

Óscar Perea - Javier Torres Sánchez - Igor Esteve.

Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife

Domingo, 23/11/2025 18.00h.

Carlos Cortés - Fabio Fernández - Andrés Fernández Carretero.

Dreamland Gran Canaria-Barça

Domingo, 23/11/2025 19.00h.

Antonio Conde - Rafael Serrano - Roberto Lucas Martínez.