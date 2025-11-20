Arbitraje
¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-BAXI Manresa de la jornada 8 de la Liga Endesa?
Ambos equipos se citan en el Carpena después de una victoria balsámica
La ACB ha anunciado este jueves los tres árbitros que dirigirán el sábado, a partir de las 20.00 horas, el Unicaja-BAXI Manresa de la jornada 8 de la temporada regular de la Liga Endesa. La última antes de que la Ventana FIBA ponga en pausa la competición ante la clasificación al Mundial 2027.
Ambos equipos llegan a Málaga después de una victoria balsámica. Los de Ibon Navarro derrotaron al Casademont Zaragoza para mantener el balance positivo en la clasificación de cara a la Copa del Rey (4-3), mientras que los de Diego Ocampo evitaron acercarse a los puestos de descenso después de ganar al Hiopos Lleida.
Unicaja-BAXI Manresa
El partido Unicaja-BAXI Manresa será dirigido por Jordi Aliaga, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca.
Estas son las designaciones arbitrales del resto de los encuentros de la Liga Endesa:
Hiopos Lleida-UCAM Murcia
Sábado, 22/11/2025 18.00h.
Fernando Calatrava - Martín Caballero - Esperanza Mendoza.
Covirán Granada-Real Madrid
Sábado, 22/11/2025 18.00h.
Arnau Padrós - Joaquín García González - Cristóbal Sánchez Cutillas.
Río Breogán-San Pablo Burgos
Sábado, 22/11/2025 21.00h.
Carlos Peruga - Iyán González - Vicente Martínez Silla.
MoraBanc Andorra-Joventut
Domingo, 23/11/2025 12.00h.
Emilio Pérez Pizarro - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino Campos.
Kosner Baskobia-Surne Bilbao
Domingo, 23/11/2025 12.30h.
Benjamín Jiménez - Alfonso Olivares - Rubén Sánchez Mohedas.
Valencia Basket-Bàsquet Girona
Domingo, 23/11/2025 17.00h.
Óscar Perea - Javier Torres Sánchez - Igor Esteve.
Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife
Domingo, 23/11/2025 18.00h.
Carlos Cortés - Fabio Fernández - Andrés Fernández Carretero.
Dreamland Gran Canaria-Barça
Domingo, 23/11/2025 19.00h.
Antonio Conde - Rafael Serrano - Roberto Lucas Martínez.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas
- El alcalde de Málaga dice que el último diseño de la torre del puerto es "elegante", por lo que se reducirá su impacto
- Funes sustituye a Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF