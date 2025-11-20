Horario y dónde ver por TV el Unicaja-BAXI Manresa de la Liga Endesa

La Liga Endesa afronta la jornada 8 de la temporada regular antes de llegar al primer parón por la Ventana FIBA en la que se jugarán los primeros encuentros de la clasificación al Mundial 2027. Antes, el Unicaja vuelve al Martín Carpena después de varias semanas de exilio para, con el calor de la 'marea verde', empezar a sumar con el BAXI Manresa victorias importantes de cara a la Copa del Rey de Valencia 2026.

Horario del Unicaja-BAXI Manresa

El encuentro contra La Laguna Tenerife, correspondiente a la octava jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El técnico verde y morado y Tyson Pérez se reencuentran con el que fuera su equipo en el pasado.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Diego Ocampo se verá en directo a través de las cámaras de DAZN. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.