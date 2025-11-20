El Manresa llega a Málaga con dos candidatos al MVP de noviembre en ACB

El Unicaja vuelve este sábado al Martín Carpena antes de la primera Ventana FIBA de la temporada. Será un parón importante en clave cajista para ratificar con el reconocimiento médico el fichaje de Augustine Rubit y el sustituto de Xavier Castañeda, pero ahora toca recibir a un BAXI Manresa que cuenta en sus filas con dos serios candidatos al MVP de noviembre en la Liga Endesa: Hugo Benitez y Álex Reyes.

El equipo de Diego Ocampo afrontó este verano una amplia remodelación de su plantilla con la inesperada salida del director deportivo Xevi Pujol, rumbo al Baskonia, como el movimiento de mayor impacto en el organigrama. También abandonaron el equipo figuras importantísimas como Derrick Alston Jr o Cameron Hunt. Sin embargo, antes de marcharse el catalán a Vitoria, dejó firmado al base francés del JL Bourg.

Carrera por el MVP

Ahora, según los criterios para elegir al MVP mensual -tener la mayor valoración jugando dos tercios de los partidos y ganando el 50% de los mismos-, es el sexto jugador con mejor valoración (19.0) con el alero inmediatamente por detrás (18.7). Solo les superan Ottis Livingston (21.7), Marcelinho Huertas (21.3), Gio Shermadini (20.3), el cajista Melwin Pantzar en el Bilbao (20.0) y Jean Montero (19.0).

El jugador galo, en su primera experiencia lejos de su país, ha caído de pie en el BAXI Manresa. Pese a la experiencia de otros jugadores como Dani Pérez, se ha hecho con los mandos del juego del equipo del Bages y en su segundo mes en España ya está promediando los mejores números de su carrera como profesional.

Dos jugadores en plena forma

Dejó 18 puntos y seis asistencias contra el Surne Bilbao y 22 puntos, ocho asistencias y cinco recuperaciones contra el Hiopos Lleida. No obstante, ambos partidos se produjeron en el Nou Congost. Ahora tiene la prueba de mantener la regularidad lejos de Manresa. En Murcia, por ejemplo, la valoración bajó hasta los siete créditos por los 21 y los 29, respectivamente, de los dos encuentros anteriores.

Los exteriores del Unicaja también se enfrentan a uno de los aleros más en forma. Álex Reyes, en el mejor momento de su carrera en la máxima categoría, llega a Málaga en plenitud después del 6/9 en triples y de los 24 puntos ante el Lleida con 27 de valoración. Ya dejó 16 tantos en la pista del UCAM. Está siendo uno de los jugadores más fiables en este complicado inicio de temporada del Manresa, con jornada continental todas las semanas con la Eurocup, y será uno de los peligros a vigilar.

Grant Golden, ahora en el Manresa, jugó la semifinal AEK-Unicaja en mayo. / BCL

Grant Golden

Uno de los jugadores que se reencuentra con el Unicaja con aires de revancha es Grant Golden. El estadounidense, ahora en las filas del BAXI Manresa, militó el pasado curso con el AEK de Atenas y fue el gran quebradero de cabeza de los cajistas en aquella semifinal de la Final Four griega. 19 puntos (3/5 en tiros y 8/11 en tiros de 2), cinco rebotes, cinco asistencias y 23 de valoración firmó aquel día. Ahora, con su inseparable cinta en la cabeza, promete inquietar los aros del Carpena.

Los números son los que son. Los de Diego Ocampo no han ganado en ACB lejos de casa y esa última victoria en Lleida les solventó la papeleta del hipotético 2-5. Han firmado a Pierre Oriola para darle experiencia al juego interior. Las sensaciones parecen ser mejores pese a caer en la Eurocup contra el Reyer Venezia. Habrá que ver si suficientes para superar a un Unicaja que quiere asegurar medio billete a la Copa del Rey con el 'factor Carpena'.