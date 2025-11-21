Camiseta especial contra el Baxi Manresa: Perry, el boquerón cajista

El día en que Kendrick Perry deje de ser jugador del Unicaja, saldrá por la puerta del club de Los Guindos uno de los jugadores extranjeros más importantes y más queridos en la historia del club. Y no solo por los títulos conseguidos, también por su implicación en la filosofía cajista, en el día a día de la ciudad y en sus continuas interacciones con la "marea verde". El americano de nacimiento, con pasaporte de Montenegro y malagueño de adopción es ya un boquerón más, como el mismo se ha encargado de decir esta misma semana.

El base cajista fue premiado por Cope Málaga esta semana. Allí afirmó que quería variar su nombre: «Desde ahora no me llaméis Kendrick, llamadme Boquerón». Hasta la Liga Endesa puso momentáneamente en la página web ese sobrenombre, durante las horas posteriores al evento.

Dicho y hecho

Este sábado, la "broma" de Perry tendrá su momento más álgido durante el partido contra el BAXI Manresa, cuando KP luzca una camiseta con su nuevo apodo en la espalda. El propio club lo confirmó este viernes en sus redes sociales, con un vídeo en el que Perry, en la tienda oficial del club, aparecía con su camiseta de siempre y con la que utilizará contra los del Bages

Promoción para la afición

Para celebrar este guiño especial, el club ha lanzado una promoción exclusiva para los aficionados. Y es que por la compra de cualquier camiseta del Unicaja, los aficionados recibirán de regalo la serigrafía con el número #55 y el nuevo apodo de Kendrick, permitiendo así que los seguidores puedan lucir el mismo diseño que el jugador llevará sobre la pista en el duelo contra los del Bages.

Plazo limitado

La promoción estará disponible hasta este sábado a las 23:00 horas y podrá aprovecharse tanto en las tiendas del Carpena como en la tienda online del club. Un aliciente más para que las gradas del Palacio estén a rebosar este fin de semana para apoyar al equipo en su importantísimo partido frente al Baxi Manresa, el último antes del parón por la Ventana FIBA.