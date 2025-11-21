Ibon Navarro: "El ritmo y el rebote serán claves contra el Baxi Manresa"

Ibon Navarro compareció este viernes para pasar revista a la actualidad del Unicaja, en la previa del partido de la octava jornada de la Liga Endesa en la que los verdes recibirán la visita del Baxi Manresa, en el que será último partido antes del parón de la Ventana FIBA.

Los verdes llegan con un balance en la clasificación de 4-3, después de las siete primeras jornadas de Liga. El equipo buscará un nuevo triunfo que le siga acercando a su objetivo de clasificarse para la Copa del Rey de Valencia 2026. Ibon pasó revista a la actualidad verde y morada.

Semana de trabajo

"Semana larga, a la que no estamos acostumbrados. Este viernes es nuestro cuarto día seguido de entrenamiento. Intentando que no se nos haga bola y buscar llegar frescos de cabeza al partido. Los primeros días Balcerowski, Tillie y Alberto no entrenaron, aunque se han ido incorporando poco a poco. El que está peor es Alberto. Si completa el entrenamiento de este viernes creo que podemos contar con los 12".

Ventanas FIBA

"Los jugadores que están tocados no me hace gracia que vayan, el viaje transoceánico de Chris, tampoco, Kendrick que está tocado en el hombro y se va a meter una "pechada" de minutos... Pero es lo que tenemos. La parte buena es que van a mantener un ritmo bueno de competición y la mala que lo van a hacer con unas normas y un estilo diferente. Sin el control que tenemos aquí. Pero no se puede hacer nada. Solo adaptarnos".

Progresión del equipo

"Yo hablaba de diciembre o enero para estar bien. El proceso puede ser un poco más rápido o un poco más lento. Es algo que puede acelerarse y frenarse después. Yo creo que tenemos que estar, más o menos, en los plazos. Lo de Kravish nos ha frenado muchísimo porque era un jugador bisagra en nuestro juego. Nos daba cosas que ahora no tenemos. Aceleraremos cuando llegue un jugador ahí y aunque nos costará incorporarlo, después aceleraremos. Las lesiones nunca es bueno tenerlas, pero nosotros estábamos en un proceso de adaptación que se ha visto un poco frenado".

Ibon Navarro sonríe ante la prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Baxi Manresa

"Están en un proceso de incorporar jugadores no solo nuevos en el equipo, sino en la Liga. Muchas veces tienen un puntito de irregularidad, de inconsistencia en el partido. Momentos muy buenos con momentos menos buenos. Pero eso nos falta al 70% de los equipos. Ya no solo durante la competición, sino durante un mismo partido. Me gustaron mucho entre semana en su partido europeo en Venecia. Solamente la calidad y el acierto del Reyer les impidió ganar. Pierre Oriola les va a ayudar porque conoce bien la casa, el juego, al entrenador, la Liga,,, sabe lo que quieren de él y les va a ayudar a compensar altibajos que tenían con dos jugadores nuevos Golden y Akobundu. Oriola les dará consistencia en el puesto de pívot".

Rubit

"Es un jugador con contrato con el Lietkabelis y hablaré de él cuando sea jugador del Unicaja. Ahora es del Lietkabelis, está en competición con este equipo y no voy a hablar de él".

Estilo de juego del Baxi Manresa

"Al ritmo al que juegan, el número de decisiones que tienen que tomar y la velocidad con la que las tienen que tomar, es altísima. Entonces, el porcentaja de error, hasta que eso se asienta, requiere su tiempo. Las señas de identidad son clarísimas. Es un equipo que trabaja a todo campo, que siempre quiere correr, sus grandes marcan la primera línea al contraataque, un equipo valiente, que arriesga en ataque y en defensa. Nos van a exigir esfuerzo físico y mental porque ellos no paran de trabajar y de hacer cosas. Si tú no estás a ese mismo nivel, te pasan por encima. El ritmo y el rebote con ellos es clave".

Victoria en Zaragoza

"El último cuarto, en los primeros 6 minutos, sacamos 5 tiros abiertos de 3 buenos que no metimos y después sacamos 4 tiros, dos no muy buenos, que los metimos. El tiro de 3 puntos define mucho los partidos. Ellos quisieron colapsar mucho la pintura. El baloncesto está marcado por el acierto desde la línea de 6.75. Creo que el final del tercer cuarto, con las técnicas y los tiros libres, nos penalizó. El partido discurrió por un camino que se podía esperar. Todos los partidos fuera de casa en ACB son difíciles. El equipo estuvo durante muchos minutos muy bien. Tuvimos algunos minutos malos, pero el equipo quiso ganar. Porque después de estar con 10 puntos arriba, verte 7 abajo a 3 minutos del final, eso te puede pesar. El equipo hizo un esfuerzo muy importante, con menos jugadores en la rotación. Ya os he dicho que el equipo está en problemas. Sufrimos en Andorra, sufrimos, aunque ganamos con Girona y sufrimos también en Zaragoza. El equipo está en esa línea, que tiene problemas y necesitamos a nuestra gente que nos dé un extra porque lo pasaremos mal contra Manresa. Seguro".