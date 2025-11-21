Apoyo verde
El Unicaja arropa a Radio Marca Málaga en su 25 aniversario
Carlos Cabezas y José Carlos Gaspar representaron al club cajista en un evento en el que se vivió la puesta de largo de la nueva imagen de la página web de la radio del deporte
Radio Marca Málaga está de cumpleaños. La emisora del deporte celebró este jueves su 25 cumpleaños, en el que además aprovechó para dar imagen a la nueva página web, más moderna y funcional. Arropados por autoridades, deportistas, como la patinadora Natalia Baldizzone, patrocinadores y amigos, el Unicaja estuvo representado por el embajador del club de Los Guindos, Carlos Cabezas, y por el director Comercial de Marca y Responsabilidad Social Corporativa, José Carlos Gaspar.
Autoridades
Entre los asistentes destacaron representantes de Visita Costa del Sol y la Diputación de Málaga, con su presidente Francisco Salado, así como delegaciones oficiales del Ayuntamiento de Málaga, con su concejal de Deportes Borja Vivas, Ayuntamiento de Fuengirola y su alcaldesa Ana María Mula, Ayuntamiento de Benalmádena, con su alcalde Juan Antonio Lara, Ayuntamiento de Torremolinos y Ana Carmen Mata en representación del Ayuntamiento de Mijas. También participó en el encuentro una representación de la Junta de Andalucía, con su consejera Carolina España.
Nuevo diseño del sitio web
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de la nueva página web de Radio Marca Málaga, una plataforma completamente rediseñada para ofrecer una experiencia digital más intuitiva, rápida y atractiva.
